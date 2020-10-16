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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الإسكان يوضح آلية استرداد المواطن لفرق الضريبة على منزله
16/10/2020   11:10 م

بالفيديو.. وزير الإسكان يوضح آلية استرداد المواطن لفرق الضريبة على منزله

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كشف وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، كيفية استرداد المواطن لفرق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد، خلال حديثه لقناة العربية، أن استرداد المواطن لفرق الضريبة يتم عند البيع، حيث أشار إلى أنه يمكن للمواطن عند شرائه للمنزل الأول الحصول على إعفاء من الضريبة حتى مليون ريال، وذلك حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الضريبة المضافة البالغة 15% ستكون مستردة في حالة بيعه للمنزل، مشيرًا إلى أن هناك أنظمة تضعها هيئة الزكاة والدخل مع وزارة الإسكان لحماية حقوق كافة الأطراف.

بالفيديو.. وزير الإسكان يوضح آلية استرداد المواطن لفرق الضريبة على منزله

أخبار محلية
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