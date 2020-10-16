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أخبار محلية > متحدث “مكافحة الفساد”: سوف نسترد كافة أموال قضايا الفساد.. وهذه أبرز العقوبات المنتظرة للمتورطين
16/10/2020   11:17 م

متحدث “مكافحة الفساد”: سوف نسترد كافة أموال قضايا الفساد.. وهذه أبرز العقوبات المنتظرة للمتورطين

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كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، اليوم الجمعة، أبرز العقوبات المنتظرة للمتورطين في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها أمس.

وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الهيئة تمتلك إدارات معنية بقياس مؤشرات الفساد وإجراء الإحصائيات اللازمة حسب ما يتوفر لها من معلومات، مشيرًا إلى أن هناك منظمات دولية تصدر مؤشرات بشكل دوري حول مكافحة الفساد.

وأوضح أن العقوبات التي تنتظر المتهمين تتفاوت حسب الجريمة المرتكبة، حيث تصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن 15 عامًا، والرشوة إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن كل متهم سيحصل على العقوبة المقررة لها حسب النظام. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن الهيئة ستقوم باسترداد كافة الأموال التي تثبت التحقيقات أنه تم الحصول عليها بدون وجه حق، مشيرًا إلى أن البلاغات تمكّن الهيئة من تتبع المؤسسات التي تنطوي على فساد مالي.

متحدث “مكافحة الفساد”: سوف نسترد كافة أموال قضايا الفساد.. وهذه أبرز العقوبات المنتظرة للمتورطين

أخبار محلية
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