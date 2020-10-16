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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تغلق 16 محلاً مخالفاً في 5 مراكز تجارية كبرى بالرياض
16/10/2020   11:22 م

“الموارد البشرية” تغلق 16 محلاً مخالفاً في 5 مراكز تجارية كبرى بالرياض

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أغلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم (الجمعة)، 16 محلاً مخالفاً وحررت 39 مخالفة وإنذارا في خمسة مراكز تجارية كبرى وأسواق شعبية معروفة.

وأوضحت أنها نفذت خلال هذا الأسبوع أكثر من 200 زيارة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الشريكة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام وتطبيق قرارات التوطين والتأنيث، والتحقق من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل عموماً.

يُذكر أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911”.وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تغلق 16 محلاً مخالفاً في 5 مراكز تجارية كبرى بالرياض

أخبار محلية
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