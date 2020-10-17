شدد وزير الإسكان ماجد الحقيل على أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء الهدف منه ليس تحصيل المال وإنما تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد أن البرنامج أسهم في خفض أسعار الأراضي مقارنة بما كانت عليه في عامي 2014 و2015، بعد أن قام أصحاب الأراضي البيضاء بتطويرها أو بيعها لآخرين وطوروها.
وقال، خلال حديثه لقناة “العربية” أمس (الجمعة)، إنهم ركزوا في منتجاتهم السكنية الجديدة على جودة الحياة من خلال توفير حدائق وأماكن للمشي، خاصة أن وضع المدن حالياً يرحب بسير السيارات وليس المشي.
وأشار إلى أن الخيارات السكنية المطروحة في منصة سكني حالياً أسعارها ما بين 250 ألفاً و750 ألفاً، وبعضها أعلى؛ حسب المخطط والمساحة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن إلغاء ضريبة القيمة المضافة واستبدال ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% بها سيكون له الأثر الإيجابي في خفض أسعار العقارات، وأن المواطن سيكون المستفيد من ذلك، خاصة أن الدولة تتحمل مليون ريال من سعر المسكن الأول.