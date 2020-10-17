باحث فلكي: ظهور قمر ثانٍ لكوكب الأرض.. وهذا الأمر سيجعله يهرب من الجاذبية

أوضح الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز ملهم هندي، أن الجرم الذي يحمل اسم “2020SO” دخل أمس (الجمعة)، نطاق جاذبية الأرض وتحول لقمر ثانٍ لكوكب الأرض.
وقال هندي، إن التوقعات حتى الآن تشير إلى أن هذا الجرم ليس صخرة طبيعية، بل هو جزء من صاروخ فشل في الوصول للقمر عام ١٩٦٦ واتخذ مداراً شبيهاً بمدار الأرض. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن صراع الجاذبية بين الأرض والقمر سيجعل هذا القمر الصغير يهرب من جاذبية الأرض.
اليوم دخل الجرم الذي يحمل اسم #2020SO نطاق جاذبية الأرض وبداية تحوله لقمر ثاني للأرض
حتى الان هناك توقعات بأنه ليس صخرة طبيعية بل هو جزء من صاروخ فشل في الوصول للقمر عام ١٩٦٦م واتخذ مدار شبيه بمدار الأرض
صراع الجاذبية بين الأرض والقمر سيجعل هذا القمر الصغير يهرب من جاذبية الأرض https://t.co/ElI3i9DlvX pic.twitter.com/kDZ1ebjDjJ
— الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) October 16, 2020