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أخبار محلية > باحث فلكي: ظهور قمر ثانٍ لكوكب الأرض.. وهذا الأمر سيجعله يهرب من الجاذبية
17/10/2020   8:27 ص

باحث فلكي: ظهور قمر ثانٍ لكوكب الأرض.. وهذا الأمر سيجعله يهرب من الجاذبية

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أوضح الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز ملهم هندي، أن الجرم الذي يحمل اسم “2020SO” دخل أمس (الجمعة)، نطاق جاذبية الأرض وتحول لقمر ثانٍ لكوكب الأرض.  

وقال هندي، إن التوقعات حتى الآن تشير إلى أن هذا الجرم ليس صخرة طبيعية، بل هو جزء من صاروخ فشل في الوصول للقمر عام ١٩٦٦ واتخذ مداراً شبيهاً بمدار الأرض. وفق “أخبار 24”. 

ولفت إلى أن صراع الجاذبية بين الأرض والقمر سيجعل هذا القمر الصغير يهرب من جاذبية الأرض. 

باحث فلكي: ظهور قمر ثانٍ لكوكب الأرض.. وهذا الأمر سيجعله يهرب من الجاذبية

أخبار محلية
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