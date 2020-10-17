بالفيديو.. كيف تغلب معلم كفيف في جدة على عوائق “التعليم عن بُعد”؟

تغلب مُعلم كفيف في محافظة جدة بمكة المكرمة، على العوائق التي واجهته في ظل اعتماد “التعليم عن بُعد” من أجل استكمال مهمته في التدريس لطلابه بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية.
وتحول المعلم علي العلاوي الذي اعتمد أساليب خاصة في عملية التدريس، إلى نموذج للتحدي والإخلاص في كيفية إيصال المعلومات للطلاب.
وقال العلاوي في تقرير بثته قناة “الإخبارية”، إن اعتماد نظام “التعليم عن بُعد” حل إشكالية كبيرة كانت تواجه التعليم في ظل جائحة “كورونا”، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن تلك الطريقة كانت أمنية وحولتها الحكومة الحالية إلى واقع. وفق “أخبار 24”.
بدورها جهزت مدرسة عقبة بن نافع، قاعات ووسائل تعليمية لخدمة هذه الفئة من المكفوفين وتسهيل إيصال المعلومات للطلاب.
فيديو | المعلم علي العلاوي يمثل نموذجا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية#الإخبارية pic.twitter.com/Pv2murthTP
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 16, 2020