بالفيديو.. “صندوق التنمية الزراعية” يقدم تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب ‏

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن تقديم تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب لتغذية السوق المحلي؛ بهدف إلى الحفاظ على البيئة وعلى الغطاء النباتي.
وأبان الصندوق أن برنامج التمويل يساعد المقترض للحصول على خط ائتماني من البنك التجاري لغرض استيراد الحطب من خلال اعتماد مستندي يعاد تمويله على ألا تتجاوز مدة الضمان 12 شهراً. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط، معتذليل العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات البنوك في هذا المجال.
ضمان تمويل استيراد الحطب..
أحد التسهيلات الائتمانية التي يقدمها #صندوق_التنمية_الزراعية لتغذية السوق المحلي بهدف الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي.
لمزيد من التفاصيل عبر الرابط:https://t.co/o88t6tiKLl pic.twitter.com/nb8OGeP1uI
— صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) October 17, 2020