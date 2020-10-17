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أخبار محلية > بالفيديو.. “صندوق التنمية الزراعية” يقدم تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب ‏
17/10/2020   1:39 م

بالفيديو.. “صندوق التنمية الزراعية” يقدم تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب ‏

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أعلن صندوق التنمية الزراعية عن تقديم تسهيلات ائتمانية ‏لاستيراد الحطب لتغذية السوق المحلي؛ بهدف إلى الحفاظ على ‏البيئة وعلى الغطاء النباتي‎.‎

وأبان الصندوق أن برنامج التمويل يساعد المقترض للحصول على ‏خط ائتماني من البنك التجاري لغرض استيراد الحطب من خلال ‏اعتماد مستندي يعاد تمويله على ألا تتجاوز مدة الضمان 12 ‏شهراً‎. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ‏‎حماية الموارد ‏الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد، وفتح المجال للمنشآت ‏الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط، مع‎‎تذليل ‏العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات ‏البنوك في هذا المجال‎.‎

بالفيديو.. “صندوق التنمية الزراعية” يقدم تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب ‏

أخبار محلية
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