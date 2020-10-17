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أخبار محلية > السفير الصيني: أفتقد “موسم الرياض” وتركي آل الشيخ.. وهذا فناني المفضل
17/10/2020   1:39 م

السفير الصيني: أفتقد “موسم الرياض” وتركي آل الشيخ.. وهذا فناني المفضل

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عبر سفير جمهورية الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، عن افتقاده لفعاليات “موسم الرياض”، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وقال السفير في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه افتقد المستشار تركي آل الشيخ، و”موسم الرياض” الذي قضى فيه وقتًا مُمتعًا مُتأملًا جمال الفن السعودي.

وأبان أن الفنان عمرو دياب يعتبر فنانه المفضل، إذ إنه يحب أغانيه كثيراً، لافتاً إلى أنه يضع مقطعا من أغنية “وحشتيني” نغمة لجواله. وفق “أخبار 24”.

ونشر السفير صورة لتغريدة لتركي آل الشيخ وتعليق عليها من عمرو دياب، وعلق السفير عليها بقوله: “وجدت تفاعلا جميلا بين رجلين لطيفين”.

السفير الصيني: أفتقد “موسم الرياض” وتركي آل الشيخ.. وهذا فناني المفضل

أخبار محلية
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