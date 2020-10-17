بعد رحيله.. عمر هوساوي يوجه رسائل لجمهور وإدارة النصر

وجه لاعب النصر السابق، عمر هوساوي، رسالة لإدارة وجماهير الفريق، بعد توقيعه مخالصة مع النادي وتوديع زملائه اللاعبين.
وأكد هوساوي أنه قدم كل ما في جعبته طوال فترة ارتدائه قميص النصر، مشددًا على أن الجماهير كانت الداعم القوي في كل الأوقات، مضيفًا: “فرحنا معاً عند النجاح، وكنتم السند للنهوض عند الإخفاق، لا أطلب منكم سوى الدعاء لي وسامحوني إن قصرت في يوم بحقكم”.
كما حرص على توجيه الشكر لإدارات النصر التي عمل معها (الأمير فيصل بن تركي، سلمان المالك، سعود السويلم، د. صفوان السويكت)، مؤكدًا أنهم جميعًا كانوا أصحاب فضل عليه، خاصًا بالذكر الأمير فيصل الذي جلبه للنصر ومعه بدأت مسيرة النجاح. وفق “أخبار 24”.
وجدد اللاعب الدولي شكره لإدارة السويكت والمشرف العام على الكرة بالنادي عبدالرحمن الحلافي، خاصةً أنهم لبّوا كل طلباته لإجراء المخالصة، وحفظ جميع حقوقه دون نقصان، معبرًا عن دعمه لهم، ومؤكدًا أن المشروع المقبل الذي يعملون من أجله كبير وسيتحقق -بإذن الله-.