مصادر: القاسم لم يبحث ولم يسأل النصر عن الدفعة الأخيرة لصفقة “آدم”

كشفت مصادر إعلامية مقربة من إدارة نادي التعاون،عن وجود أزمة مالية حالية تواجه الإدارة المكلفة على خلفية عدم سؤال رئيس النادي السابق محمد القاسم على الأمور المالية الخاصة بانتقال اللاعب عبد الفتاح أدم إلى النصر.
وذكر عبدالرحمن الحميدي خلال برنامج الديوانية المذاع عبر القنوات الرياضية: “الإدارة المكلفة للتعاون تفاجأت من عدم وصول مبلغ انتقال “عبدالفتاح آدم” كآخر دفعة من النصر”.
وأضاف: “الإدارة السابقة للتعاون برئاسة محمد القاسم لم تبحث عن هذا المبلغ”.
وأتم الحميدي: “الدفعة الأخيرة لم تدخل للخزينة ولذلك ظهر التعاون مؤخراً يواجه عائقاً مالياً لذلك اضطروا للحصول على سلفة مالية للدخول في الدوري”. وفق “أخبار 24”.