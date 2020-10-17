أمير المدينة المنورة يطلع على خطة “الحج” لبدء المرحلة الثانية للعودة التدريجية للعمرة والزيارة

اطلع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، خلال لقائه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، على خطة الوزارة لاستقبال المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة ابتداءً من غدٍ الأحد.
وأكد الأمير في اللقاء أهمية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية كافة بما يضمن سلامة المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف، وضرورة تهيئته بما يُمكّن الزائرات من الصلاة في الروضة الشريفة بكل يسر وسهولة.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المشاركة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والتي تشمل نسبة 75٪ من إجمالي الطاقة التشغيلية بالمسجد النبوي الشريف. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح وزير الحج أن الوزارة أنهت استعداداتها لبدء المرحلة التشغيلية الثانية، لافتاً إلى أن تطبيق اعتمرنا بدأ فعلياً في استقبال طلبات الراغبين في الزيارة عبر المواعيد المجدولة وَفْق الطاقات الاستيعابية للروضة ومنطقة الزيارة مع مراعاة المتطلبات الوقائية والتشغيلية.