‏”الديرة” و”ثليم”.. قصران بناهما الملك المؤسس بالرياض تعرف على قصتهما

استعرضت دارة الملك عبدالعزيز، بعض التفاصيل حول قصر “الديرة”، أول قصر مستقل للضيافة الملكية، أنشأه الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، مقابل قصره في الرياض.
وأبانت أن المؤسس اشترى مزرعة “ثليم”، عام 1935، ووقفها لوالده وبنى عليها قصرًا للضيافة، كمحطة للمسافرين قبل دخول الرياض.
وأبانت أنه تم تخصيص قصر “ثليم” في عام 1939 كحجر صحي لاستقبال مرضى الجدري في مكان واحد، تحت إشراف طبي.
وأشارت إلى أن خدمات مضيف “ثليم” امتدت من استقبال المسافرين القادمين إلى الرياض إلى توفير الطعام للسجناء وطالبي العلم. وفق “أخبار 24”.
وكان الملك عبدالعزيز شديد الحرص على إنشاء قصور للضيافة، لاستقبال المسافرين سواء للتجارة أو العلاج أو طلب العلم، وكذلك لتوفير المأوى والطعام للفقراء، والمساكين في أزمات الشدة والرخاء.
#فيديو الدارة |📺
أول قصر مستقل للضيافة الملكية هو قصر”الديرة”..ثم قصر”ثليم”..وكانا يمثلان كرم #_الملك_عبدالعزيز مع شعبه من المسافرين القادمين إلى الرياض،والفقراء،والمساكين والمرضى،وطلاب العلم في وقتي الرخاء والأزمات
توثيقي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز#اليوم_العالمي_للقضاء_على_الفقر pic.twitter.com/rQpOGAc4NL
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 17, 2020