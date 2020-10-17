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أخبار محلية > ‏”الديرة” و”ثليم”.. قصران بناهما الملك المؤسس بالرياض تعرف على قصتهما
17/10/2020   3:57 م

‏”الديرة” و”ثليم”.. قصران بناهما الملك المؤسس بالرياض تعرف على قصتهما

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استعرضت دارة الملك عبدالعزيز، بعض التفاصيل حول قصر “الديرة”، أول ‏قصر مستقل للضيافة الملكية، أنشأه الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، مقابل ‏قصره في الرياض.

وأبانت أن المؤسس اشترى مزرعة “ثليم”، عام 1935، ‏ووقفها لوالده وبنى عليها قصرًا للضيافة، كمحطة للمسافرين قبل ‏دخول الرياض.‏

وأبانت أنه تم تخصيص قصر “ثليم” في عام 1939 ‏كحجر صحي لاستقبال مرضى الجدري في مكان واحد، تحت ‏إشراف طبي.‏

وأشارت إلى أن خدمات مضيف “ثليم” امتدت من استقبال المسافرين القادمين ‏إلى الرياض إلى توفير الطعام للسجناء وطالبي العلم.‏ وفق “أخبار 24”.

وكان الملك عبدالعزيز شديد الحرص على إنشاء قصور ‏للضيافة، لاستقبال المسافرين سواء ‏للتجارة أو العلاج أو طلب العلم، وكذلك لتوفير المأوى والطعام ‏للفقراء، والمساكين في أزمات الشدة والرخاء.‏

‏”الديرة” و”ثليم”.. قصران بناهما الملك المؤسس بالرياض تعرف على قصتهما

أخبار محلية
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