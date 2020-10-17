6 جهات عالمية تشيد بـ”التعليم الإلكتروني” في المملكة وسرعة الاستجابة خلال جائحة “كورونا”

أنهت 6 جهات عالمية إجراء دراستين شاملتين عن تجربة التعليم العام والعالي بالمملكة خلال جائحة “كورونا”، وذلك بهدف توثيق ودراسة واقع التجربة وتطويرها والارتقاء بها وَفْق أحدث الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.
وأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم (السبت)، أن هذه الجهات أجرت الدراستين بمشاركة أكثر من 342 ألفًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين وأولياء الأمور وقادة المدارس.
وأشار إلى أنه تم خلال الدراستين إجراء مقارنات مرجعية مع أكثر من 193 دولة حول العالم، حيث أظهرت تميز المملكة في تنوع الخيارات المتاحة التي وفّرتها المملكة، مثل المحتوى الإلكتروني والقنوات الفضائية المتاحة للتعليم الإلكتروني في التعليم العام، وكانت نسبة الدول التي نجحت في توفيرها على المستوى الوطني 38% فقط. وفق “أخبار 24”.
وأوصت الدراستان بـ 71 مبادرة تطويرية للتعليم العام، و78 مبادرة تطويرية للتعليم العالي، ويعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة التعليم على عرض المبادرات والبدء بتنفيذها، كما أن الجهات التي قامت بالدراستين ستعمل على استكمال المرحلة الثانية منها في نهاية الفصل الدراسي الأول.