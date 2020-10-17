“الأمن العام” يستعرض بالفيديو جرائم أُلقي القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

تمكّنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على جناة؛ تورطوا في حـوادِث مختلفة خلال الأسبوع الماضي.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المتورطون، على رأسها القبض على مواطن يقوم بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، حيث ضبط بحوزته عدد من المسروقات، كما ألقي القبض على 3 مقيمين قاموا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
كما أطاح رجال الأمن بمواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية، قاموا بتحويل مبالغ مالية مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، كما تم القبض على مواطنين و8 مقيمين من الجنسية اليمنية امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها وضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات.
وقبض الأمن على مواطنين لارتكابهما عدداً من الجرائم، تمثلت بالسطو على المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ 136 ألف ريال، كما تم إلقاء القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية اعتدوا على أحد المطاعم واستولوا على مبالغ مالية ومستندات. وفق “أخبار 24”.
وفي واقعة أخرى أُلقي القبض على مقيمين من الجنسية المصرية يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم، وعثر بحوزتهم على مبلغ 23 ألف ريال، كما تم القبض على 7 مقيمين من الجنسية اليمنية يستعرضون بأسلحة بيضاء ومجسمات لأسلحة نارية داخل قاعة أفراح والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره.
في قبضة رجال الأمن.
#تم_القبض pic.twitter.com/ZMKDawMtH0
— الأمن العام (@security_gov) October 17, 2020