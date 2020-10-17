بالصور.. #بلدية_الخرج تقيم فعالية ” إحفظ حقك ” بالتزامن مع اليوم العالمي للغذاء

أقامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة الرقابة الصحية وقسم وحدة الخدمات النسائية وإدارة العلاقات العامة ، فعالية ” إحفظ حقك ” بالتزامن مع اليوم العالمي للغذاء ، والذي يأتي في السادس عشر من شهر اكتوبر ، وذلك مساء يوم الجمعة في ممشى مصلي العيد بحي الخزامى ، شرح فيه عن أهمية هذا اليوم وما يتضمن حفاظاً على الأكل الصحي العام واهداف هذا اليوم وما يعود من ضرر في حال عدم المحافظة عليه وآلية إختيار السلع الإستهلاكية من المراكز الغذائية وما يراعى من إشتراطات قبل الشراء ، إضافة إلى التوعية التي قدمتها وحدة الخدمات النسائية عن الأضرار التي تتسب فيها المستلزمات النسائية من ناحية إنتهاء الصلاحية وبعض المستلزمات التي تكون مجهولة المصدر وتؤثر حين الإستخدام الخارجي لها ، وشهدت الفعالية حضوراً كبير بالاضافة الى التواجد الإعلامي .
الجدير بالذكر أن كان هناك مشاركة من مجمع عيادات طبيبك بعيادة التغذية والتي تم فيها تقديم نصائح حول الأكل الصحي والوجبات العذائية المتكاملة للجسم الصحي .