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أخبار محلية > شاهد.. تطبيق فرضيتين لدخول الزوار للسلام على الرسول والصلاة في الروضة الشريفة
17/10/2020   9:34 م

شاهد.. تطبيق فرضيتين لدخول الزوار للسلام على الرسول والصلاة في الروضة الشريفة

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نفذت وكالة شؤون المسجد النبوي تجربتين فرضيتين لدخول الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في الروضة الشريفة.

وتضمنت التجربتان اللتان شارك فيهما العاملون في المسجد النبوي تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في تحقيق التباعد الاجتماعي والوقت المحدد لكل مجموعة للصلاة في الروضة وتعقيمها بعد خروج المصلين وقبل دخول المجموعة الثانية.

يُذكر أنه يوم غد الأحد سيشهد فتح باب الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة ضمن المرحلة الثانية لعودة العمرة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تطبيق فرضيتين لدخول الزوار للسلام على الرسول والصلاة في الروضة الشريفة

أخبار محلية
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