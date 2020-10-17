شاهد.. تطبيق فرضيتين لدخول الزوار للسلام على الرسول والصلاة في الروضة الشريفة

نفذت وكالة شؤون المسجد النبوي تجربتين فرضيتين لدخول الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في الروضة الشريفة.
وتضمنت التجربتان اللتان شارك فيهما العاملون في المسجد النبوي تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في تحقيق التباعد الاجتماعي والوقت المحدد لكل مجموعة للصلاة في الروضة وتعقيمها بعد خروج المصلين وقبل دخول المجموعة الثانية.
يُذكر أنه يوم غد الأحد سيشهد فتح باب الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة ضمن المرحلة الثانية لعودة العمرة.
فرضية وكالة شؤون #المسجد_النبوي لدخول المصلين للصلاة في الروضة الشريفة.#المسجد_النبوي pic.twitter.com/6yT8j2ggqo
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) October 17, 2020
فرضية وكالة شؤون #المسجد_النبوي لدخول الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.#المسجد_النبوي pic.twitter.com/GQtb21v5fX
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) October 17, 2020
وفق “أخبار 24”.