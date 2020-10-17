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أخبار محلية > بالفيديو.. كرم رجال الأمن المتميزين في ضبط المخالفين.. أمير عسير: من أراد عبور حدود المملكة بلؤم سيجد أمامه أشاوس لصده
17/10/2020   9:35 م

بالفيديو.. كرم رجال الأمن المتميزين في ضبط المخالفين.. أمير عسير: من أراد عبور حدود المملكة بلؤم سيجد أمامه أشاوس لصده

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شدد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على أن من أراد الدخول إلى حدود المملكة بكرامة فلن يجد سوى الكرامة أمامه، ومن أراد أن يعبر حدودها بلؤم فأمه أشاوس لصده.

وأكد خلال تكريمه عدداً من منسوبي قوة المهمات والواجبات الخاصة نظير تميزهم أثناء تنفيذ الحملات التفتيشية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أن رجال الأمن محل تقدير واعتزاز الوطن.

ونوه بدور رجال الأمن وجهودهم في خدمة الوطن والمواطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المكرمين ضبطوا 45 مروجا للمخدرات والخمور من مجهولي الهوية وعثروا بحوزتهم على أسلحة نارية وحشيش وكبتاجون وعبوات مسكرة جاهزة للبيع بعبوات مختلفة.

بالفيديو.. كرم رجال الأمن المتميزين في ضبط المخالفين.. أمير عسير: من أراد عبور حدود المملكة بلؤم سيجد أمامه أشاوس لصده

أخبار محلية
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