شاركت حرم سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق في تكريم عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية بقصر البركة، وذلك في أول ظهور لها.
وأوضحت وسائل إعلام عمانية أن التكريم يأتي تقريرا من حرم سلطان عمان للإنجازات الملموسة التي حققتها المرأة في شتى الميادين محليا وإقليميا وعالميا وتأكيدا على الرعاية المستمرة التي توليها السلطنة لتمكين المرأة.
وأشادت حرم سلطان عمان بالعاملات في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى على مواقفهن النبيلة وجهودهن المخلصة، واللاتي شكلن بسهرهن ورعايتهن درعا للوطن وشعبه.
وفق “أخبار 24”.