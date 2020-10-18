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أخبار محلية > يقطع 120 كلم .. معلم يزور الطلاب في منازلهم لمساعدتهم لدخول منصة مدرستي ومراجعة دروسهم
18/10/2020   6:52 ص

يقطع 120 كلم .. معلم يزور الطلاب في منازلهم لمساعدتهم لدخول منصة مدرستي ومراجعة دروسهم

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يقطع معلم في محافظة رجال ألمع أكثر من 120 كيلومتراً من أجل الوصول إلى الطلاب في منازلهم لمعالجة المشاكل التي تمنعهم من الدخول إلى منصة مدرستي.

وأوضح المعلم فهد العلوي في حديثه لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (السبت) أنه بعد وصوله المدرسة يجتمع مع قائد المدرسة ويتقصون عن الطلاب الذين لم يدخلوا المنصة ومن ثم يعرفون سبب عدم دخولهم.

وبين أن الطلاب الذين يعانون من مشاكل تقنية يتم الوصول إليهم في منازلهم وحل المشاكل وشرح الدروس التي لم يتلقوها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الشوارع التي يسير فيها إلى المدرسة ومنازل الطلاب وعرة جدا، وبعضها وسط الجبال.

يقطع 120 كلم .. معلم يزور الطلاب في منازلهم لمساعدتهم لدخول منصة مدرستي ومراجعة دروسهم

أخبار محلية
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