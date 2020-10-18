شاهد.. استقبال أول أفواج المرحلة الثانية من عودة العمرة بالمسجد الحرام

استقبل قبل قليل الحرم المكي أول أفواج المرحلة الثانية من عودة المعتمرين والتي تسمح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين بشكل تدريجي.
وتتضمن المرحلة السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى كانت قد بدأت في 4 أكتوبر بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.