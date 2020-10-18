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أخبار محلية > تضمن غرامة 100 ألف ريال.. الحكم بحق عمالة استغلت جائحة “كورونا” وغشّت في المنظفات
18/10/2020   6:56 ص

تضمن غرامة 100 ألف ريال.. الحكم بحق عمالة استغلت جائحة “كورونا” وغشّت في المنظفات

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، صدور حكم قضائي بحق عدد من العمالة الذين جرى ضبطهم خلال جائحة “كورونا” داخل فيلا سكنية وهم يغشون في المنظفات.  

وأوضح أن الحكم الصادر بحق المخالفين تضمن السجن لمدة عام، والغرامة 100 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات والأدوات المستعملة، إضافة إلى الإبعاد عن المملكة، والتشهير.  

وكانت الفرق الرقابية والحملات الأمنية بشرطة منطقة الرياض قد داهمت فيلا سكنية تُستغل في تقليد وتزوير مستحضرات التجميل، وضبطت 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع و500 ألف عبوات وأغطية قبل تجهيزها، كما تمكنت من ضبط المخالفين. 

وفق “أخبار 24”.

تضمن غرامة 100 ألف ريال.. الحكم بحق عمالة استغلت جائحة “كورونا” وغشّت في المنظفات

أخبار محلية
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