شاهد.. مواطن يروي تجربته في زراعة الزعفران بالباحة

روى مواطن يُدعى محمد الزهراني من أهالي منطقة الباحة تجربته في زراعة نبات الزعفران قبل 4 سنوات، مبيناً أنه من النباتات ذات القيمة الاقتصادية العالية وله فوائد عدة.
وقال الزهراني خلال لقائه بقناة “العربية”، إنه بدأ بزراعة كميات قليلة من بصيلات الزعفران وبعد 4 سنوات قام بإعادة تأهيل الأرض واستخرج قرابة 10 آلاف بصيلة، وأعاد زراعتها متوقعاً أن يحصد كميات أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الزعفران يُعد من أغلى التوابل عالمياً وله قيمة اقتصادية وطبية وغذائية، مشيراً إلى أن غلاء سعره في السوق يُشجع المزارعين على زراعته. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بأنه أول مَن قام بزراعة الزعفران في المنطقة ويطمح في تأصيل هذه الزراعة لدعم المزارعين، منوهاً إلى أن طبيعة المنطقة تساعد على تبني مثل هذه النباتات.
جرّب زراعة الزعفران قبل 4 أعوام في #الباحة جنوب #السعودية.. وهذه كانت النتيجة
عبر:@EMDAZ07 pic.twitter.com/Q4Hb6XHNgy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 16, 2020