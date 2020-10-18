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أخبار الخرج > بلدية الخرج تغلق احدى الاندية النسائية الرياضية لوجود عدد من المخالفات
18/10/2020   7:01 ص

بلدية الخرج تغلق احدى الاندية النسائية الرياضية لوجود عدد من المخالفات

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قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بوحدة الخدمات النسائية خلال حملاتها التفتيشية بأغلاق احدى الاندية النسائية الرياضية وذلك لوجود عدد من المخالفات من عدم تقيد النادي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بعد إستخدام أدوات العمل على اكثر مستهلك .

وبناء على المخالفات المذكورة تم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى إستناداً على لائحة الجزاءات والغرامات . وأوضحت مديرة الوحدة للخدمات النسائية الأستاذة / ليلى بنت حامد الشمراني تكثيف استمرار الجولات التفتيشية لتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهودقامة بلدية محافظة.

تنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .

بلدية الخرج تغلق احدى الاندية النسائية الرياضية لوجود عدد من المخالفات

أخبار الخرج
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