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18/10/2020   1:34 م

وفاة الأديب والإعلامي عبد الله الزيد عن عمر يناهز 70 عاما

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توفي صباح اليوم (الأحد)، الأديب والإعلامي عبد الله الزيد عن عمر يناهز 70 عاما، إثر سكتة قلبية.

ويعد الزيد من أبرز أدباء المملكة، وصدر له أكثر من 10 دواوين شعرية، وله عدة مؤلفات أدبية ومقالات رأي نشرت في العديد من الصحف، كما عمل مذيعاً لنشرات الأخبار في القناة السعودية والإذاعة، فضلا عن تقديمه عدة برامج ثقافية وأدبية.

وحصل الزيد على جائزة “أفضل مذيع” من وزارة الإعلام السعودية عام 1399هـ، كما عمل في التحرير والمطبوعات والمصنفات والإشراف الثقافي والأدبي والبرامج والعلاقات العامة والتصحيح اللغوي، وكان عضوا مشاركا في “الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون” وفي “النادي الأدبي” في كلٍ من الطائف وجدة والقصيم. وفق “أخبار 24”.

وفاة الأديب والإعلامي عبد الله الزيد عن عمر يناهز 70 عاما

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