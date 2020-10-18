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اخبار رياضية > الكشف عن الراتب السنوي لـ”عمر هوساوي”.. وكواليس انتقاله إلى الاتحاد
18/10/2020   1:38 م

الكشف عن الراتب السنوي لـ”عمر هوساوي”.. وكواليس انتقاله إلى الاتحاد

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كشفت مصادر عن كواليس انتقال لاعب النصر سابقًا عمر هوساوي، إلى صفوف فريق نادي الاتحاد الأول لكرة القدم، في صفقة انتقال حر.

وأنهت إدارة الاتحاد، إجراءات انضمام هوساوي، بعد أن وقَّع معه رئيس النادي أنمار الحائلي، لمدة موسم واحد فقط.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن مدافع الاتحاد الجديد هوساوي سيحصل على 2.5 مليون ريال، خلال الموسم الحالي.

وبينت أن إدارة الاتحاد، كان لديها الرغبة في التعاقد مع هوساوي لمدة موسمين، إلا أن اللاعب فضّل أن يكون عقده لمدة موسم واحد فقط.

وأشارت، أن هوساوي نجح في إقناع إدارة الاتحاد بالتوقيع لمدة موسم واحد، خاصة في ظل رفع العرض المادي من قبل الأهلي والشباب للاستفادة من خدماته، إلا أنه تم حسم الاتفاق والتوقيع رسميًا مع الاتحاد.

الكشف عن الراتب السنوي لـ”عمر هوساوي”.. وكواليس انتقاله إلى الاتحاد

اخبار رياضية
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