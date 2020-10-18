استهل نادي الشباب مشواره بالموسم الجديد من بطولة الدوري 2020/2021 بالفوز على نظيره أبها بهدف نظيف.
وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الشباب ماكيتي ديوب من رأسية في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.
وشهدت المباراة تبديلاً اضطرارياً مع الدقائق الأولى من الشوط الأول بخروج حسان تمبكتي للإصابة ومشاركة تركي العمار بدلاً منه.
وشهدت المباراة كذلك الظهور الأول للمحترف الأرجنتيني في صفوف نادي الشباب، إيفر بانيغا بالدوري السعودي.
وسيخوض الشباب مباراة الجولة الثانية من الدوري بمواجهة نظيره الرائد في بريدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بينما سيستضيف أبها نظيره الهلال في المحالة.
د29’هدف للشباب! ⚽#ديوب يفتتح التسجيل#الشباب 1 : 0 #أبها#الشباب_أبها
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/nieiyYclPT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 17, 2020
وفق “أخبار 24”.