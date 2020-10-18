نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. الأمير تركي بن محمد يتسلم رسالتين من أمير الكويت وولي عهده

تسلم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، رسالتين خطيتين، من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد اليوم، نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، والوفد المرافق له.
وكان نائب وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة الأمير تركي بن محمد، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية. وفق “أخبار 24”.