البريد السعودي و”جوجل” يطلقان خدمة “الناشر التجاري” لأول مرة في الشرق الأوسط

أعلنت مؤسسة البريد السعودي إطلاق خدمة جديدة بالشراكة مع ” جوجل” لتمكين قطاع الأعمال والمنشآت من توثيق مواقع الأنشطة التجارية على “جوجل ماب” من خلال خدمة الناشر التجاري.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تهدف لزيادة نمو الأنشطة التجارية وإدارتها بكل احترافية، مبينة أنها تتيح للمنشآت والمتاجر خاصية إدارة التعليقات والتقييمات بسهولة عبر لوحة تحكم تدعم اللغة العربية مما سيساهم في زيادة التغطية السوقية للنشاط التجاري عبر تحليل البيانات للجمهور والمنافسين.
وعبر رئيس المؤسسة المهندس آنف أبانمي، عن سعادته بالشراكة مع جوجل، وذلك لما تحققه هذه الشراكة من قيمة مضافة لصالح المواطنين والمقيمين، بما في ذلك قطاع الأعمال في المملكة لا سيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنهم هذه المبادرة من استخدام منصة “الناشر التجاري”.
وأضاف، أننا نتطلع من خلال هذه الشراكة نحو إدراج قرابة 100 ألف شركة محلية في المرحلة الأولى، على النحو الذي يتماشى مع أهداف استراتيجية التحوّل للبريد السعودي، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم في الوقت ذاته المنشآت نحو تحقيق أهدافها على صعيدي الرقمنة والتجارة الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وتقدم هذه الخدمة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ضمن الخدمات العديدة والمتنوعة التي يقدمها البريد السعودي، وتأتي هذه الشراكة تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخطط التوسع في الأعمال ليكون الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة حيث يقدم البريد السعودي سلسلة خدماته عبر أكثر من 600 مكتب بريدي بأسطول نقل من 850 مركبة.