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أخبار المناطق > أسواق “المزرعة” و”بن داود” تنضمان إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية
18/10/2020   6:18 م

أسواق “المزرعة” و”بن داود” تنضمان إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية

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أعلنت شركة أسواق “المزرعة”، إيقاف عمليات استيراد أي منتجات من تركيا، وذلك تضامناً مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.

وأوضحت الشركة خلال بيانٍ لها، اليوم (الأحد)، أنه سيتم بيع المنتجات الموجودة بالمخزون حالياً حتى نفاد الكمية، وذلك لعدم إلحاق الضرر بالتجار المحليين.

وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة مراكز “بن داود” التجارية، إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا، وذلك تضامناً مع المقاطعة الشعبية، مبينة أن البضائع الموجودة بالمخازن سيتم بيعها حتى نفاد الكمية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن العديد من الشركات السعودية أعلنت إيقاف استيراد المنتجات التركية تجاوباً مع الحملة الشعبية لمقاطعتها.

أسواق “المزرعة” و”بن داود” تنضمان إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية

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