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أخبار محلية > “الصحة”: الدراسات أثبتت إمكانية الإصابة مرتين بالفيروس.. والثانية قد تكون أشد في بعض الحالات
18/10/2020   6:21 م

“الصحة”: الدراسات أثبتت إمكانية الإصابة مرتين بالفيروس.. والثانية قد تكون أشد في بعض الحالات

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، أن الدراسات لم تثبت أن المتعافي من فيروس كورونا يكتسب مناعة من الإصابة مرة أخرى.

وأشار العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتداعيات فيروس كورونا، إلى أن هناك بعض الدراسات أشارت إلى إمكانية عودة الإصابة بالفيروس في حالات محدودة، مؤكدا أن مستويات الإصابة الثانية تكون في الغالب أقل شدة من الأولى إلا في حالات نادرة كانت فيها الإصابة الثانية أكثر شدة. وفق “أخبار 24”.

ودعا المتحدث الجميع، سواء من أصيبوا بالفيروس وتعافوا أو الذين لم يصابوا، إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم والآخرين.

“الصحة”: الدراسات أثبتت إمكانية الإصابة مرتين بالفيروس.. والثانية قد تكون أشد في بعض الحالات

أخبار محلية
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