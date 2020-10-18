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أخبار المناطق > بعد حوادث الانهيارات.. إيقاف الخدمات عن 500 مبنى في جدة تمهيداً لإزالتها
18/10/2020   9:13 م

بعد حوادث الانهيارات.. إيقاف الخدمات عن 500 مبنى في جدة تمهيداً لإزالتها

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بدأت أمانة محافظة جدة في إيقاف الخدمات عن 500 مبنى آيل للسقوط بحي الرويس الشعبي تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة، وذلك بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية وشركات الخدمات.

وأوضح المدير العام لإدارة الكوارث بالأمانة، المهندس رامي فقس، أن حي الرويس شهد حدوث 3 انهيارات خلال الشهرين الماضيين، نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية.

وأضاف أن لجنة المباني الآيلة للسقوط تلقت توجيهات من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف، وأسفر عن رصد 500 منزل آيل للسقوط. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة الأسبوع القادم.

بعد حوادث الانهيارات.. إيقاف الخدمات عن 500 مبنى في جدة تمهيداً لإزالتها

أخبار المناطق
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