بعد نجاته بأعجوبة.. موظف يروي لحظات الذعر في حـادث الانهيار الأرضي بالخبر

كشف الموظف الناجي من حـادث انهيار مبنى المواقف في الخبر، عبدالله، تفاصيل لحظات الخوف التي عاشها خلال الانهيار.
وقال، وفقا لصحيفة “اليوم”، إنه كان في الطريق لاستقلال سيارته من الطابق السفلي، وأثناء نزوله شعر بتيار هواء زوبعة كبيرة، ما تسبب في الإطاحة بنظارته، مشيرًا إلى أن دفعة هواء قوية انبعثت من الأسفل قبل أن يدوي صوت قوي من الأعلى.
وأوضح أنه قرر الهرب بالصعود إلى أعلى، ليجد الانهيار الأرضي قد هبط بالكامل على السيارات المصفوفة بالأسفل.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد باشرت الحادث واستطاعت إخراج عدد من المحتجزين، وتواصل التأكد من سلامة المباني المجاورة لموقع الهبوط.