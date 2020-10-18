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أخبار محلية > أمران ملكيان: الشيخ خالد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا والشيخ غيهب الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي
18/10/2020   10:39 م

أمران ملكيان: الشيخ خالد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا والشيخ غيهب الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرين ملكيين بتعيين خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وفيما يلي نص الأمرين الملكيين:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)
بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78)
بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الرقـــم: أ / 143
التاريـخ: 1 / 3 / 1442 هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)
بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أمران ملكيان: الشيخ خالد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا والشيخ غيهب الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي

أخبار محلية
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