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أخبار محلية > “الصحة”: المملكة تُعد من الدول المحققة لانخفاضات مستمرة في إصابات كورونا
18/10/2020   10:42 م

“الصحة”: المملكة تُعد من الدول المحققة لانخفاضات مستمرة في إصابات كورونا

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تُعد من الدول التي تسجل انخفاضاً متواصلاً على مستوى الإصابات في العالم.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن نسبة التعافي من الإصابة بالفيروس التاجي تجاوزت 96%، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان استمرار انخفاض معدلات الإصابة.

وذكر العبدالعالي أن انخفاض عدد الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا المستجد كان بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: المملكة تُعد من الدول المحققة لانخفاضات مستمرة في إصابات كورونا

أخبار محلية
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