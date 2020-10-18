نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمر ملكي بتعيين السهلي نائباً لرئيس مجلس الشورى والأحمدي مساعداً للرئيس وإعادة تشكيل المجلس
18/10/2020   10:41 م

أمر ملكي بتعيين السهلي نائباً لرئيس مجلس الشورى والأحمدي مساعداً للرئيس وإعادة تشكيل المجلس

+ = -
872

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

كما أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3/3/1442هـ.

  • 1ـ معالي الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).
  • 2ـ معالي الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).
  • 3ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.
  • 4ـ الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.
  • 5ـ المهندس/ إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.
  • 6ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.
  • 7ـ الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.
  • 8ـ الأستاذ/ أحمد بن علي بن سليم المحمادي.
  • 9ـ الدكتور/ أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.
  • 10ـ معالي الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.
  • 11ـ الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري.
  • 12ـ الدكتورة/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.
  • 13ـ سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
  • 14ـ الدكتورة/ آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.
  • 15ـ الدكتورة/ أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.
  • 16ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن سالم البلوي.
  • 17ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.
  • 18ـ الدكتور/ إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجري.
  • 19ـ الدكتورة/ إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني.
  • 20ـ الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.
  • 21ـ الدكتور/ أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.
  • 22ـ الدكتور/ أيوب بن منصور بن علي الجربوع.
  • 23ـ الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.
  • 24ـ اللواء الركن/ تركي بن حمود بن خلاف العنزي.
  • 25ـ الدكتور/ تركي بن صالح بن عبدالله العواد.
  • 26ـ الدكتور/ تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.
  • 27ـ الدكتور/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.
  • 28ـ الدكتور/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.
  • 29ـ الدكتور/ حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف.
  • 30ـ الأستاذة/ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.
  • 31ـ معالي الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.
  • 32ـ الأستاذ/ خالد بن محمد بن سعد البواردي.
  • 33ـ الدكتور/ خالد بن محمد بن علي السيف.
  • 34ـ الدكتور/ خالد بن محمود بن عمر زبير.
  • 35ـ الدكتور/ خيران بن دباش بن أحمد رجب.
  • 36ـ الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن صالح التميمي.
  • 37ـ الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.
  • 38ـ الدكتور/ رزق بن مقبول بن حمدان الريس.
  • 39ـ الدكتورة/ ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.
  • 40ـ الأستاذ/ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.
  • 41ـ الدكتورة/ زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب.
  • 42ـ اللواء/ سامي بن زيد بن إبراهيم الحازمي.
  • 43ـ الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.
  • 44ـ الأستاذ/ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.
  • 45ـ الأستاذ/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.
  • 46ـ الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.
  • 47ـ الدكتور/ سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي.
  • 48ـ الدكتور/ سلطان بن سعد بن سلطان القحطاني.
  • 49ـ الدكتور/ سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.
  • 50ـ الدكتورة/ سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.
  • 51ـ الدكتور/ سليمان بن علي بن محمد الفيفي.
  • 52ـ الأستاذة/ سمية بنت أنور بن عبدالمجيد جبرتي.
  • 53ـ معالي الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.
  • 54ـ المهندس/ صالح بن فهد بن صالح النزهة.
  • 55ـ الدكتور/ صالح بن محمد بن صالح الشمراني.
  • 56ـ معالي الأستاذ/ صالح بن منيع بن صالح الخليوي.
  • 57ـ الدكتور/ صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب.
  • 58ـ الدكتور/ طارق بن سعيد بن هليل الشمري.
  • 59ـ معالي المهندس/ طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس.
  • 60ـ الأستاذ/ طلال بن إبراهيم بن عبدالرحمن القضيبي.
  • 61ـ الدكتورة/ عائشة بنت حسن بن أحمد زكري.
  • 62ـ الدكتورة/ عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي.
  • 63ـ الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.
  • 64ـ الدكتورة/ عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.
  • 65ـ معالي المهندس/ عباس بن أحمد بن محمد هادي.
  • 66ـ معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين.
  • 67ـ اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.
  • 68ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.
  • 69ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء.
  • 70ـ الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار.
  • 71ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.
  • 72ـ معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار.
  • 73ـ الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي.
  • 74ـ الدكتور/ عبدالله بن حمد بن عبدالله السلامة.
  • 75ـ الدكتور/ عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني.
  • 76ـ معالي المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.
  • 77ـ الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.
  • 78ـ الدكتور/ عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.
  • 79ـ معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن علي المنيف.
  • 80ـ الأستاذ/ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.
  • 81ـ الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.
  • 82ـ الدكتور/ عطية بن محمد بن عتيق العطوي.
  • 83ـ معالي الأستاذ/ عقلاء بن علي التركي العقلاء.
  • 84ـ الدكتور/ علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان.
  • 85ـ الدكتور/ علي بن أحمد بن شويل القرني.
  • 86ـ الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي.
  • 87ـ المهندس/ علي بن عايض بن ظافر القرني.
  • 88ـ اللواء/ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.
  • 89ـ الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني.
  • 90ـ اللواء الطيار الركن/ علي بن محمد بن يحي العسيري.
  • 91ـ الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.
  • 92ـ الأستاذ/ عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى.
  • 93ـ الدكتور/ غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.
  • 94ـ الدكتور/ فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.
  • 95ـ الدكتور/ فايز بن عبدالله بن علي الشهري.
  • 96ـ الأستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.
  • 97ـ سمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.
  • 98ـ معالي الدكتور/ فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.
  • 99ـ الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.
  • 100ـ الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.
  • 101ـ الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج.
  • 102ـ الدكتور/ فيصل بن علي بن عبده شيخ طميحي.
  • 103ـ الدكتور/ فيصل بن منصور بن علي آل فاضل.
  • 104ـ الأستاذة/ كوثر بنت موسى بن عايش الأربش.
  • 105ـ الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.
  • 106ـ الدكتورة/ لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.
  • 107ـ الأستاذ/ مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري.
  • 108ـ الدكتور/ متعب بن عايد بن طلع المطيري.
  • 109ـ اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي.
  • 110ـ الدكتور/ محمد بن حسين بن محمد عشري.
  • 111ـ معالي الأستاذ/ محمد بن حمود بن رميح المزيد.
  • 112ـ الأستاذ/ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.
  • 113ـ الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.
  • 114ـ الدكتور/ محمد بن سعد بن علي آل زومة.
  • 115ـ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.
  • 116ـ الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل.
  • 117ـ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.
  • 118ـ المهندس/ محمد بن مدني بن حمزة العلي.
  • 119ـ اللواء/ مساعد بن سالم بن دغيم الخالدي.
  • 120ـ الدكتورة/ مستورة بنت عبيد بن لافي الشمري.
  • 121ـ الدكتور/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.
  • 122ـ الأستاذ/ مطشر بن طراد بن راكان المرشد.
  • 123ـ المهندس/ مفرح بن محمد بن صالح الزهراني.
  • 124ـ الأستاذة/ منى بنت عابد بن محمد علي خزندار.
  • 125ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.
  • 126ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.
  • 127ـ اللواء/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.
  • 128ـ الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي.
  • 129ـ الدكتور/ منصور بن عطية بن محمد المزروعي.
  • 130ـ الدكتورة/ مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان.
  • 131ـ الدكتور/ ناصح بن ناصح بن حدري البقمي.
  • 132ـ الدكتور/ ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.
  • 133ـ الأستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.
  • 134ـ الدكتور/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.
  • 135ـ الأستاذ/ نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان.
  • 136ـ المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم.
  • 137ـ الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.
  • 138ـ الدكتور/ هادي بن علي بن محمد اليامي.
  • 139ـ الدكتور/ هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.
  •  140ـ الدكتور/ هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز.
  • 141ـ الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.
  • 142ـ الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.
  • 143ـ الدكتور/ هشام بن كمال بن محمد الفارس.
  • 144ـ الدكتورة/ هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري.
  • 145ـ الدكتور/ وائل بن محمد بن عمر الإدريسي.
  • 146ـ الدكتور/ واصل بن داود بن سلمان المذن.
  • 147ـ الدكتور/ وليد بن محمد بن كامل زاهد.
  • 148ـ الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.
  • 149ـ الأستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.

  • 150ـ معالي الدكتور/ يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.

أمر ملكي بتعيين السهلي نائباً لرئيس مجلس الشورى والأحمدي مساعداً للرئيس وإعادة تشكيل المجلس

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117208.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.