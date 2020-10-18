أمر ملكي بتعيين السهلي نائباً لرئيس مجلس الشورى والأحمدي مساعداً للرئيس وإعادة تشكيل المجلس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
كما أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3/3/1442هـ.
- 1ـ معالي الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).
- 2ـ معالي الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).
- 3ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.
- 4ـ الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.
- 5ـ المهندس/ إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.
- 6ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.
- 7ـ الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.
- 8ـ الأستاذ/ أحمد بن علي بن سليم المحمادي.
- 9ـ الدكتور/ أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.
- 10ـ معالي الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.
- 11ـ الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري.
- 12ـ الدكتورة/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.
- 13ـ سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
- 14ـ الدكتورة/ آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.
- 15ـ الدكتورة/ أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.
- 16ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن سالم البلوي.
- 17ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.
- 18ـ الدكتور/ إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجري.
- 19ـ الدكتورة/ إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني.
- 20ـ الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.
- 21ـ الدكتور/ أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.
- 22ـ الدكتور/ أيوب بن منصور بن علي الجربوع.
- 23ـ الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.
- 24ـ اللواء الركن/ تركي بن حمود بن خلاف العنزي.
- 25ـ الدكتور/ تركي بن صالح بن عبدالله العواد.
- 26ـ الدكتور/ تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.
- 27ـ الدكتور/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.
- 28ـ الدكتور/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.
- 29ـ الدكتور/ حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف.
- 30ـ الأستاذة/ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.
- 31ـ معالي الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.
- 32ـ الأستاذ/ خالد بن محمد بن سعد البواردي.
- 33ـ الدكتور/ خالد بن محمد بن علي السيف.
- 34ـ الدكتور/ خالد بن محمود بن عمر زبير.
- 35ـ الدكتور/ خيران بن دباش بن أحمد رجب.
- 36ـ الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن صالح التميمي.
- 37ـ الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.
- 38ـ الدكتور/ رزق بن مقبول بن حمدان الريس.
- 39ـ الدكتورة/ ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.
- 40ـ الأستاذ/ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.
- 41ـ الدكتورة/ زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب.
- 42ـ اللواء/ سامي بن زيد بن إبراهيم الحازمي.
- 43ـ الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.
- 44ـ الأستاذ/ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.
- 45ـ الأستاذ/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.
- 46ـ الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.
- 47ـ الدكتور/ سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي.
- 48ـ الدكتور/ سلطان بن سعد بن سلطان القحطاني.
- 49ـ الدكتور/ سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.
- 50ـ الدكتورة/ سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.
- 51ـ الدكتور/ سليمان بن علي بن محمد الفيفي.
- 52ـ الأستاذة/ سمية بنت أنور بن عبدالمجيد جبرتي.
- 53ـ معالي الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.
- 54ـ المهندس/ صالح بن فهد بن صالح النزهة.
- 55ـ الدكتور/ صالح بن محمد بن صالح الشمراني.
- 56ـ معالي الأستاذ/ صالح بن منيع بن صالح الخليوي.
- 57ـ الدكتور/ صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب.
- 58ـ الدكتور/ طارق بن سعيد بن هليل الشمري.
- 59ـ معالي المهندس/ طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس.
- 60ـ الأستاذ/ طلال بن إبراهيم بن عبدالرحمن القضيبي.
- 61ـ الدكتورة/ عائشة بنت حسن بن أحمد زكري.
- 62ـ الدكتورة/ عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي.
- 63ـ الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.
- 64ـ الدكتورة/ عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.
- 65ـ معالي المهندس/ عباس بن أحمد بن محمد هادي.
- 66ـ معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين.
- 67ـ اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.
- 68ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.
- 69ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء.
- 70ـ الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار.
- 71ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.
- 72ـ معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار.
- 73ـ الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي.
- 74ـ الدكتور/ عبدالله بن حمد بن عبدالله السلامة.
- 75ـ الدكتور/ عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني.
- 76ـ معالي المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.
- 77ـ الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.
- 78ـ الدكتور/ عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.
- 79ـ معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن علي المنيف.
- 80ـ الأستاذ/ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.
- 81ـ الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.
- 82ـ الدكتور/ عطية بن محمد بن عتيق العطوي.
- 83ـ معالي الأستاذ/ عقلاء بن علي التركي العقلاء.
- 84ـ الدكتور/ علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان.
- 85ـ الدكتور/ علي بن أحمد بن شويل القرني.
- 86ـ الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي.
- 87ـ المهندس/ علي بن عايض بن ظافر القرني.
- 88ـ اللواء/ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.
- 89ـ الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني.
- 90ـ اللواء الطيار الركن/ علي بن محمد بن يحي العسيري.
- 91ـ الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.
- 92ـ الأستاذ/ عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى.
- 93ـ الدكتور/ غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.
- 94ـ الدكتور/ فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.
- 95ـ الدكتور/ فايز بن عبدالله بن علي الشهري.
- 96ـ الأستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.
- 97ـ سمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.
- 98ـ معالي الدكتور/ فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.
- 99ـ الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.
- 100ـ الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.
- 101ـ الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج.
- 102ـ الدكتور/ فيصل بن علي بن عبده شيخ طميحي.
- 103ـ الدكتور/ فيصل بن منصور بن علي آل فاضل.
- 104ـ الأستاذة/ كوثر بنت موسى بن عايش الأربش.
- 105ـ الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.
- 106ـ الدكتورة/ لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.
- 107ـ الأستاذ/ مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري.
- 108ـ الدكتور/ متعب بن عايد بن طلع المطيري.
- 109ـ اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي.
- 110ـ الدكتور/ محمد بن حسين بن محمد عشري.
- 111ـ معالي الأستاذ/ محمد بن حمود بن رميح المزيد.
- 112ـ الأستاذ/ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.
- 113ـ الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.
- 114ـ الدكتور/ محمد بن سعد بن علي آل زومة.
- 115ـ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.
- 116ـ الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل.
- 117ـ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.
- 118ـ المهندس/ محمد بن مدني بن حمزة العلي.
- 119ـ اللواء/ مساعد بن سالم بن دغيم الخالدي.
- 120ـ الدكتورة/ مستورة بنت عبيد بن لافي الشمري.
- 121ـ الدكتور/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.
- 122ـ الأستاذ/ مطشر بن طراد بن راكان المرشد.
- 123ـ المهندس/ مفرح بن محمد بن صالح الزهراني.
- 124ـ الأستاذة/ منى بنت عابد بن محمد علي خزندار.
- 125ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.
- 126ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.
- 127ـ اللواء/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.
- 128ـ الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي.
- 129ـ الدكتور/ منصور بن عطية بن محمد المزروعي.
- 130ـ الدكتورة/ مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان.
- 131ـ الدكتور/ ناصح بن ناصح بن حدري البقمي.
- 132ـ الدكتور/ ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.
- 133ـ الأستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.
- 134ـ الدكتور/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.
- 135ـ الأستاذ/ نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان.
- 136ـ المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم.
- 137ـ الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.
- 138ـ الدكتور/ هادي بن علي بن محمد اليامي.
- 139ـ الدكتور/ هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.
- 140ـ الدكتور/ هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز.
- 141ـ الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.
- 142ـ الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.
- 143ـ الدكتور/ هشام بن كمال بن محمد الفارس.
- 144ـ الدكتورة/ هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري.
- 145ـ الدكتور/ وائل بن محمد بن عمر الإدريسي.
- 146ـ الدكتور/ واصل بن داود بن سلمان المذن.
- 147ـ الدكتور/ وليد بن محمد بن كامل زاهد.
- 148ـ الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.
- 149ـ الأستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.
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150ـ معالي الدكتور/ يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.