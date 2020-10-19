بالفيديو.. حنان الأحمدي بعد تعيينها مساعدة لرئيس “الشورى”: المرأة السعودية أثبتت النجاح في المناصب القيادية

أكدت مساعدة رئيس مجلس الشورى حنان الأحمدي أن رؤية المملكة 2030 منحت المرأة السعودية الفرصة لتولي المناصب القيادية في مختلف المواقع.
وأوضحت أن تعيينها في هذا المنصب امتداد لثقة ولاة الأمر في المرأة السعودية، من خلال تعيينها في المناصب الدبلوماسية والمواقع الدولية.
وأضافت، في حديثها لقناة “الإخبارية” أمس (الأحد)، أنها عملت في مجلس الشورى كعضوة لدورتين متتاليتين، وأن من سنحت لهن الفرصة لتولي المناصب حققن النجاح وأكدن قدرة المرأة على إثبات ذاتها وكفاءتها. وفق “أخبار 24”.
وقدمت شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الثقة التي وُضعت فيها واختيارها لهذا المنصب.
فيديو | أول لقاء لـ د. #حنان_الأحمدي.. أول امرأة تشغل منصب مساعد رئيس #مجلس_الشورى#الإخبارية pic.twitter.com/GatRtNxR7a
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 18, 2020