نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. حنان الأحمدي بعد تعيينها مساعدة لرئيس “الشورى”: المرأة السعودية أثبتت النجاح في المناصب القيادية
19/10/2020   6:53 ص

بالفيديو.. حنان الأحمدي بعد تعيينها مساعدة لرئيس “الشورى”: المرأة السعودية أثبتت النجاح في المناصب القيادية

+ = -
989

أكدت مساعدة رئيس مجلس الشورى حنان الأحمدي أن رؤية المملكة 2030 منحت المرأة السعودية الفرصة لتولي المناصب القيادية في مختلف المواقع.  

وأوضحت أن تعيينها في هذا المنصب امتداد لثقة ولاة الأمر في المرأة السعودية، من خلال تعيينها في المناصب الدبلوماسية والمواقع الدولية.  

وأضافت، في حديثها لقناة “الإخبارية” أمس (الأحد)، أنها عملت في مجلس الشورى كعضوة لدورتين متتاليتين، وأن من سنحت لهن الفرصة لتولي المناصب حققن النجاح وأكدن قدرة المرأة على إثبات ذاتها وكفاءتها.   وفق “أخبار 24”.

وقدمت شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الثقة التي وُضعت فيها واختيارها لهذا المنصب. 

بالفيديو.. حنان الأحمدي بعد تعيينها مساعدة لرئيس “الشورى”: المرأة السعودية أثبتت النجاح في المناصب القيادية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117217.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.