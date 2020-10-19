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أخبار المناطق > الخريف: البرنامج العام للمسح الجيولوجي سيوفر معلومات مفصلة عن الثروات المعدنية للمملكة
19/10/2020   6:54 ص

الخريف: البرنامج العام للمسح الجيولوجي سيوفر معلومات مفصلة عن الثروات المعدنية للمملكة

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، بندر الخريّف، أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي للمملكة سيوفّر معرفة أدق وأكثر تفصيلاً عن ثرواتها المعدنية. 

وأوضح، خلال رعايته حفل توقيع وترسية 4 عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي أمس (الأحد)، أنه ومن خلال مشروعات المسح ورسم الخرائط، سيتم جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمكتبة الوطنية لعينات الحفر. 

وأضاف أن المسح سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة لعمليات التعدين في المملكة.  وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المشروعات التي تم توقيع عقودها ستركّز على مسح وإنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة، وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة.  

الخريف: البرنامج العام للمسح الجيولوجي سيوفر معلومات مفصلة عن الثروات المعدنية للمملكة

أخبار المناطق
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