نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متفوقة على بريطانيا وألمانيا.. السعودية تحتل مركزًا متقدمًا في قائمة أسعد الشعوب بالعالم 2020
19/10/2020   6:55 ص

متفوقة على بريطانيا وألمانيا.. السعودية تحتل مركزًا متقدمًا في قائمة أسعد الشعوب بالعالم 2020

+ = -
729

احتلت المملكة المرتبة الثالثة في قائمة أسعد الدول على مستوى العالم، خلف كل من الصين وهولندا

وأفاد استطلاع رأي أجرته شركة “إبسوس” للأبحاث لقياس مستوى السعادة في 27 دولة حول العالم، بأن المملكة تضم أعلى نسبة من البالغين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم “سعداء للغاية”، حيث كانت نسبتهم 30%، ثم الهند بنسبة 22% وهولندا 20%.

وأشار إلى أن المملكة التي حصلت على المركز الثالث، حيث يصنف كل 8 من كل 10 بالغين فيها أنفسهم بالسعداء للغاية، لتكون بذلك المملكة متفوقة على كل من فرنسا، وكندا، وأستراليا، وبريطانيا، والسويد، وألمانيا

وأظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة من 24 يوليو حتى 7 أغسطس، واستطلع آراء 1000 بالغ في كل بلد عبر شبكة الإنترنت، أن 6 من كل 10 بالغين يصفون أنفسهم بالسعداء.  وفق “أخبار 24”.

وتصدرت الصين الاستطلاع ثم هولندا في المركز الثاني، حيث يرى 9 من كل 10 أشخاص في البلدين أنفسهم سعداء. 

 

متفوقة على بريطانيا وألمانيا.. السعودية تحتل مركزًا متقدمًا في قائمة أسعد الشعوب بالعالم 2020

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117236.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.