متفوقة على بريطانيا وألمانيا.. السعودية تحتل مركزًا متقدمًا في قائمة أسعد الشعوب بالعالم 2020

احتلت المملكة المرتبة الثالثة في قائمة أسعد الدول على مستوى العالم، خلف كل من الصين وهولندا.
وأفاد استطلاع رأي أجرته شركة “إبسوس” للأبحاث لقياس مستوى السعادة في 27 دولة حول العالم، بأن المملكة تضم أعلى نسبة من البالغين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم “سعداء للغاية”، حيث كانت نسبتهم 30%، ثم الهند بنسبة 22% وهولندا 20%.
وأشار إلى أن المملكة التي حصلت على المركز الثالث، حيث يصنف كل 8 من كل 10 بالغين فيها أنفسهم بالسعداء للغاية، لتكون بذلك المملكة متفوقة على كل من فرنسا، وكندا، وأستراليا، وبريطانيا، والسويد، وألمانيا.
وأظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة من 24 يوليو حتى 7 أغسطس، واستطلع آراء 1000 بالغ في كل بلد عبر شبكة الإنترنت، أن 6 من كل 10 بالغين يصفون أنفسهم بالسعداء. وفق “أخبار 24”.
وتصدرت الصين الاستطلاع ثم هولندا في المركز الثاني، حيث يرى 9 من كل 10 أشخاص في البلدين أنفسهم سعداء.