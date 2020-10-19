مُختص يكشف سبب الانهيار الأرضي بـ “موقف السيارات بالخبر”.. ويوضح الحل

أرجع المُشرف على مركز الدراسات الزلزالية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العمري، سبب الانهيار الجزئي الذي حدث بسقف المواقف الأرضیة بمجمع السعید التجاري في الخبر أمس (الأحد)، إلى تكرار ظاهرة الانخسافات الأرضية.
وأوضح العمري، أن تلك الظاهرة تحدث بسبب سحب أو هجرة المياه التحت سطحية من منطقة إلى أخرى، أو وجود ضعف في الطبقات الأرضية.
ونوه وفقاً لـ”الرياض”، إلى أن الظاهرة تزداد بالقرب من المناطق الساحلية لتشبعها بمياه البحر، داعياً إلى إجراء كشف سريع على الموقع وتحديد أبعاد الظاهرة واتساعها بطريقة تقنية رادار الاختراق الأرضي.
ولفت إلى أن الأمر يتطلب بعد ذلك سحب هذه المياه ودمك التربة باستخدام الطرق الجيوتقنية، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الزلزالي في الخبر والدمام مُنخفض، لكن يجب الانتباه إلى مسألة قربهما من المناطق النشطة زلزالياً بإيران.