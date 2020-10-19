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أخبار محلية > اضطرت لجلبه بالقوة الجبرية.. محكمة بجدة تفسخ عقد نكاح مُقيمة من زوج سعودي
19/10/2020   6:59 ص

اضطرت لجلبه بالقوة الجبرية.. محكمة بجدة تفسخ عقد نكاح مُقيمة من زوج سعودي

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أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، حكماً بفسخ عقد نكاح مُقيمة عربية من زوجها السعودي، بعد رفعها دعوى ضده تشكو فيها من معاملته السيئة وتهديده لها بالقـتل.   

وتشير التفاصيل إلى أن مقيمة عربية تدعى “أم سعد” وأم لخمسة أطفال عُقد زواجها داخل قنصلية بلادها من أحد المواطنين، لكنها تلقت معاملة سيئة منه على مدار سنين طويلة، لتقرر رفع دعوى خلع ضده.  

وأبلغت المحكمة الزوج إلكترونياً بالدعوى من أجل الحضور، لكنه رفضه الامتثال لهذا الأمر، لتضطر المحكمة لإصدار أمر بجلبه بالقوة الجبرية، قبل أن يصدر حكم بفسخ النكاح بعدما ورد للمحكمة عدة تقارير بوجود أحكام وقضايا مخدرات على الزوج. 

وصدر الحكم وفقاً لـ”عكاظ”، بفسخ نكاح المقيمة من زوجها الغائب عن مجلس الحكم بدون عوض مادي، كما اعتبرت المحكمة الحكم في حق الزوج حضورياً وليس غيابياً كونه تبلغ بموعد المحاكمة.  

وحصلت الزوجة على حكم آخر بحضانة أطفالها السعوديين، على أن يكون لها حق مراجعة الجهات المختصة، وإنهاء ما يخص أطفالها واستلام أي مستحقات لهم عدا السفر بهم.  

اضطرت لجلبه بالقوة الجبرية.. محكمة بجدة تفسخ عقد نكاح مُقيمة من زوج سعودي

أخبار محلية
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