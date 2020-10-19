واصلت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة ‏جولاتها على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق ‏الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية بهدف الحفاظ على ‏الصحة العامة.‏

وأسفرت الجولات في بلدية الغزة عن غلق منشأة غذائية وإتلاف ‏‏602 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم رصد عدد من ‏المخالفات، منها، تدني مستوى النظافة وعدم وجود رخصة، ‏وشهادات صحية منتهية لعدد من العاملين.‏

وتم إتلاف 41 كغم أسماك فاسدة ، ضمن الجولات الرقابية ‏المستمرة على سوق السمك المركزي بـ”الكعكية” من قبل فرق ‏بلدية الشوقية.‏

وصادرت وأتلفت فرق بلدية العزيزية 79 كغم من المكسرات والحلويات المعرّضة لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء والغبار، ‏لافتقادها ضوابط الحفظ والتخزين والنقل وكذلك لعدم معرفة ‏مصدرها.‏

وضبطت فرق بلدية العمرة مركبة محملة بمواد غذائية غير ‏صالحة للاستهلاك الآدمي، وتفتقر المركبة لاشتراطات نقل ‏المواد الغذائية، إذ تم إتلاف المواد الغذائية وتطبيق لائحة ‏الجزاءات والغرامات البلدية.

"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

وفق “أخبار 24”.