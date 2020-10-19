"بلديات مكة" تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق منشآت غير ‏مرخصة

واصلت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة جولاتها على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية بهدف الحفاظ على الصحة العامة.
وأسفرت الجولات في بلدية الغزة عن غلق منشأة غذائية وإتلاف 602 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم رصد عدد من المخالفات، منها، تدني مستوى النظافة وعدم وجود رخصة، وشهادات صحية منتهية لعدد من العاملين.
وتم إتلاف 41 كغم أسماك فاسدة ، ضمن الجولات الرقابية المستمرة على سوق السمك المركزي بـ”الكعكية” من قبل فرق بلدية الشوقية.
وصادرت وأتلفت فرق بلدية العزيزية 79 كغم من المكسرات والحلويات المعرّضة لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء والغبار، لافتقادها ضوابط الحفظ والتخزين والنقل وكذلك لعدم معرفة مصدرها.
وضبطت فرق بلدية العمرة مركبة محملة بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتفتقر المركبة لاشتراطات نقل المواد الغذائية، إذ تم إتلاف المواد الغذائية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وفق “أخبار 24”.