السيرة الذاتية للشيخ “خالد اللحيدان” المُعيّن بالأمر الملكي رئيساً للمحكمة العليا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، أمراً ملكياً بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
وحصل الشيخ “اللحيدان” على دكتوراه في الفقه المقارن، كما حصل على ماجستير في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وشغل العديد من المناصب منها قاض في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف)، ورئيس محكمة استئناف، وقاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، وقاض بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ)، وقاض بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ)، و(رئيس محكمة ب)، و(وكيل محكمة أ)، و(وكيل محكمة ب)، و(قاضي أ)، و(قاضي ب)، و(قاضي ج)، كما شغل منصب ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40). وفق “أخبار 24”.