نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السيرة الذاتية للشيخ “خالد اللحيدان” المُعيّن بالأمر الملكي رئيساً للمحكمة العليا
19/10/2020   1:09 م

السيرة الذاتية للشيخ “خالد اللحيدان” المُعيّن بالأمر الملكي رئيساً للمحكمة العليا

+ = -
1483

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، أمراً ملكياً بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وحصل الشيخ “اللحيدان” على دكتوراه في الفقه المقارن، كما حصل على ماجستير في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وشغل العديد من المناصب منها قاض في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف)، ورئيس محكمة استئناف، وقاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، وقاض بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ)، وقاض بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ)، و(رئيس محكمة ب)، و(وكيل محكمة أ)، و(وكيل محكمة ب)، و(قاضي أ)، و(قاضي ب)، و(قاضي ج)، كما شغل منصب ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40). وفق “أخبار 24”.

السيرة الذاتية للشيخ “خالد اللحيدان” المُعيّن بالأمر الملكي رئيساً للمحكمة العليا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117296.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.