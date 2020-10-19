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اخبار رياضية > النصر يمدد إجازة حمدالله واحتمال غياب اللاعب عن مباراة التعاون
19/10/2020   1:16 م

النصر يمدد إجازة حمدالله واحتمال غياب اللاعب عن مباراة التعاون

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ذكرت مصادر أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت قررت تمديد إجازة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، والذي كان المفترض أن يعود إلى المملكة وينضم لتدريبات الفريق أول أمس (السبت).

وأوضحت المصادر أن إدارة النادي فضلت تمديد إجازته التي منحت له بعد خروج النصر من دوري أبطال آسيا لمدة يومين، ما يجعل غيابه عن مباراة التعاون المقرر لها الخميس المقبل محتملاً.

وكان النصر قد استهل مشواره في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان بالخسارة بهدفين مقابل هدف أمام فريق الفتح أمس (الأحد). وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن عبدالرزاق حمدالله قد دخل في أزمة مع إدارة ناديه بسبب تأخر رواتبه ما جعله يهدد بالرحيل، قبل أن يتدخل أحد أعضاء الشرف لحل الأزمة، إلا أن وكيل اللاعب قال إنها لا تزال مستمرة.

النصر يمدد إجازة حمدالله واحتمال غياب اللاعب عن مباراة التعاون

اخبار رياضية
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