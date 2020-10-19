بعد تلميح “دا كوستا” بالعودة للاتحاد.. تباين آراء جستنيه وعبدالعزيز البكر حوله

تباينت آراء الإعلاميين الرياضيين عدنان جستنيه، وعبدالعزيز البكر حول المحترف المغربي السابق بصفوف نادي الاتحاد، مروان دا كوستا، والذي كان قد ألمح مؤخراً إلى إمكانية عودته للعب مع الفريق مرة أخرى.
وقال عبدالعزيز البكر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن “دا كوستا” قدم مستوى جيداً مع الاتحاد في الفترة السابقة، وإنه كان مفيداً في المواقف الثابتة.
وأضاف أنه بعد انتهاء المشكلة المالية بين الاتحاد و”دا كوستا” فإن اللاعب يعتبر حلاً جيداً لما ظهر به الفريق أمس أمام الاتفاق، حيث خسر الاتحاد المباراة بهدفين مقابل هدف. وفق “أخبار 24”.
ورد الإعلامي جستنيه على تغريدة البكر بقوله: “لو ببلاش ما ينفع.. ولو يدفع للاتحاد فلوس علشان يرجع ما ينفع.. لاعب مشكلجي، لاعب طماع، لاعب متمرد، لاعب محرض لزملائه”.
وكان مروان دا كوستا ذكر مؤخراً أنه توصل إلى اتفاق ودي مع إدارة الاتحاد، وأنه بات بإمكانه التفكير في العودة من جديد للعب في المملكة، وإيجاد الدعم الجماهيري المأمول.