الهلال يتفاوض مع الأرجنتيني “فييتو” وآخر في الدوري الإنجليزي

ذكرت مصادر أن إدارة نادي الهلال تتفاوض حالياً مع لاعبين أجنبيين، ليكون أحدهما بديلاً حال فشل التعاقد مع الفنزويلي “سوتيلدو”، لاعب وسط سانتوس البرازيلي.
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية” إن إدارة الهلال تتفاوض حالياً مع الأرجنتيني “لوسيانو فييتو” لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومع لاعب آخر في الدوري الإنجليزي.
وأبانت أن الإدارة عمدت إلى ذلك، في محاولة للاتفاق مع أحدهما، تحسبًا لأي مستجدات قد تتسبب في تعثر التعاقد مع الفنزويلي “سوتيلدو” والذي تم التوصل إلى اتفاق شفهي مع ناديه. وفق “أخبار 24”.
وكان الإعلامي حمود القحطاني أشار أمس إلى أن الهلال أصبح قريباً من التعاقد مع “سوتيلدو” لمدة 3 مواسم، ليكون بديلاً للبرازيلي “كارلوس إدواردو” المنتقل إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.