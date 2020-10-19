ما بين انتقادات وتساؤلات.. أصداء خسارة الاتحاد والنصر تُشعل تويتر

تصدر على موقع “تويتر” خلال الساعات الماضية العديد من الوسوم المرتبطة بالخسارة التي تعرض لها فريقا الاتحاد والنصر في مستهل مشوراهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الاتحاد قد خسر يوم أمس، (الأحد)، أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، كما طالت الهزيمة فريق النصر الذي سجل هدفا وحيدا أمام فريق الفتح الذي أحرز هدفين.
وتحت وسمي “#الاتحاد” و”#الاتحاد_الاتفاق” علق مغرودن على نتائج المباراة التي جمعت بين الفريقين، مشيرين لما يحتاجه الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حيث أرجع بعض المغردين سبب خسارة الاتحاد للخطأ الذي ارتكبه لاعب الاتحاد “برونو أوفيني” وتسبب بركلة جزاء لصالح الاتفاق، سددها اللاعب فيليب كيش ليحرز هدف التعادل ثم ألحقها بهدف آخر، بينما أكد آخرون أن إدارة النادي تعاقدت في الفترة الماضية مع لاعبين لم يحققوا نتائج إيجابية مقارنة بقيمة التعاقدات التي أبرمها النادي معهم.
من جهة أخرى، تساءل مغردون عن رؤية مدرب الاتحاد، فابيو كاريلي، للمباراة التي كانت غير واضحة خاصة فيما يتعلق بتبديلات اللاعبين، في حين دافع آخرون عن المدرب مؤكدين أن اللاعبين أهدروا في الشوط الثاني فرصا لتسجيل الأهداف.
وطرح البعض رؤيتهم لما يحتاجه الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث شدد بعضهم على رحيل بعض اللاعبين وبعض الإداريين من مجلس إدارة النادي، فيما طالب آخرون بعودة مدافع الاتحاد السابق، مروان داكوستا، مشيدين بأدائه خلال الفترة التي لعب فيها مع الفريق.
كما غرد محللون رياضيون بشأن مباراة الاتحاد والاتفاق، حيث أرجع عدنان جستنيه سبب خسارة الاتحاد إلى المدرب واللاعبين، واصفا إياهم بأنهم لا يشعرون بالمسؤولية، فيما ذكر عثمان أبوبكر مالي أن المدرب والأخطاء الفردية هما سبب خسارة الاتحاد، مشيداً بأداء مدرب فريق الاتفاق، خالد العطوي، مؤكداً أنه أحد أسباب فوز فريقه يوم أمس.
وطالب الناقد الرياضي، عبدالعزيز البكر، بعودة اللاعب داكوستا لفريق الاتحاد، إلا أن الناقد الرياضي، محمد البكيري، اعترض على عودته مؤكداً أن اللاعب تعالى على زملائه وخذل الاتحاد عندما قام بفسخ تعاقده في الوقت الذي احتاج الفريق له، لافتاَ إلى أن الاتحاد يعاني منذ سنوات من خلل تنظيمي. وفق “أخبار 24”.
أما مباراة النصر والفتح، والتي انتهت بخسارة النصر بنتيجة هدفين لهدف، فتصدرت خلال الساعات الماضية وسوم خاصة بها، ومنها (#النصر_الفتح) ووسم (#من_مدد_اجازه_حمدالله)، وذكر المغردون أن النصر حصل على الدعم الكافي إلا أن مدرب الفريق، روي فيتوريا، واللاعبين لم ي
ستغلوا ذلك لصالح الفريق، فيما نوه أحد المغردين بأن لاعب النصر الكوري كيم جين سو ارتكب عدة أخطاء خلال المباراة مقارنة بغيره من اللاعبين.
وتحت وسوم “#من_مدد_اجازه_حمد الله” تحدث المغردون عن الإجازة التي منحها نادي النصر للاعبه، عبدالزراق حمدالله، ومدتها يومان، وأكد مغردون أن “حمد الله” له دور مؤثر في الفريق، وأن غيابه ساهم في هزيمة الفريق أمام الفتح يوم أمس، فيما تساءل البعض عما إذا كان اللاعب هو من مدد إجازته لمدة يومين أم النادي هو من قام بذلك.
يذكر أن تساؤلات المغردين حول غياب حمد الله تأتي بالتزامن مع ما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية حول وجود أزمة بين النصر ولاعبه بسبب تأخر مستحقاته المالية.