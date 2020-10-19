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أخبار محلية > “الزكاة والدخل”: معالجات فورية وسرية للتعامل مع بلاغات ‏المستهلكين
19/10/2020   5:55 م

“الزكاة والدخل”: معالجات فورية وسرية للتعامل مع بلاغات ‏المستهلكين

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أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بلاغات المستهلكين بشأن ‏المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل ‏سرية، بهدف تفعيل دورهم في الحد من انتشار المخالفات ‏الضريبية.‏

وقالت الهيئة: “إن المستهلك الذي يضبط مخالفة ضريبية بإمكانه ‏إبلاغ الهيئة، إما بواسطة تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، أو ‏الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يشمل البلاغ ‏وصف المخالفة، وإرفاق ما يلزم من مستندات”.

وأضافت الهيئة أن الأشخاص، من غير موظفيها، والذين ‏يسهمون في الكشف عن مخالفات الأنظمة واللوائح الضريبية؛ ‏يحِقّ لهم الحصول على مكافآت مالية تشجيعية، تصل قيمتها إلى ‏‏2.5 % من قيمة المبالغ والغرامات الـمُحصَّلة، وذلك بحد أعلى ‏مليون ريال، وألف ريال كحد أدنى‎ .وفق “أخبار 24”.

وبينت الهيئة بأن رحلة الإبلاغ تمر بمراحل أربع، أولها تقديم ‏البلاغ بواسطة إحدى قنوات الإبلاغ المخصصة لهذا الغرض، ‏ومن بعدها يتلقى المُبَلِّغ رسالة تأكيد تسلم البلاغ من الهيئة، ثم ‏يتم إعلامه لاحقاً عند مباشرته ميدانياً، وأخيراً تصله رسالة ‏إغلاق البلاغ وحالته من حيث القبول أو الرفض‎. ‎

ويُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد ضبطت قرابة 10 ‏آلاف مخالفة ضريبية في مختلف مناطق ومدن المملكة، منذ بدء ‏تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة بـ 15%.‏

“الزكاة والدخل”: معالجات فورية وسرية للتعامل مع بلاغات ‏المستهلكين

أخبار محلية
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