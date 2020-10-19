“الزكاة والدخل”: معالجات فورية وسرية للتعامل مع بلاغات ‏المستهلكين

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بلاغات المستهلكين بشأن المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل سرية، بهدف تفعيل دورهم في الحد من انتشار المخالفات الضريبية.
وقالت الهيئة: “إن المستهلك الذي يضبط مخالفة ضريبية بإمكانه إبلاغ الهيئة، إما بواسطة تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، أو الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يشمل البلاغ وصف المخالفة، وإرفاق ما يلزم من مستندات”.
وأضافت الهيئة أن الأشخاص، من غير موظفيها، والذين يسهمون في الكشف عن مخالفات الأنظمة واللوائح الضريبية؛ يحِقّ لهم الحصول على مكافآت مالية تشجيعية، تصل قيمتها إلى 2.5 % من قيمة المبالغ والغرامات الـمُحصَّلة، وذلك بحد أعلى مليون ريال، وألف ريال كحد أدنى .وفق “أخبار 24”.
وبينت الهيئة بأن رحلة الإبلاغ تمر بمراحل أربع، أولها تقديم البلاغ بواسطة إحدى قنوات الإبلاغ المخصصة لهذا الغرض، ومن بعدها يتلقى المُبَلِّغ رسالة تأكيد تسلم البلاغ من الهيئة، ثم يتم إعلامه لاحقاً عند مباشرته ميدانياً، وأخيراً تصله رسالة إغلاق البلاغ وحالته من حيث القبول أو الرفض.
ويُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد ضبطت قرابة 10 آلاف مخالفة ضريبية في مختلف مناطق ومدن المملكة، منذ بدء تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة بـ 15%.