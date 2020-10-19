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أخبار الخرج > محافظ الخرج يلتقي مدير سجن الخرج سابقاً
19/10/2020   5:45 م

محافظ الخرج يلتقي مدير سجن الخرج سابقاً

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٣/٢هـ سعادة العقيد جابر بن جلوي المطيري مدير سجن الخرج سابقاً الذي انتقل لسجن الملز بمدينة الرياض ومدير سجن الخرج الجديد المقدم/ سعد بن سعيد الشهراني بمناسبة تعيينه مديراً لسجن الخرج .

في بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم وأشاد بالعقيد المطيري مثنياً على جهوده الكبيرة الذي بذلها طيلة فترة عمله متمنياً له التوفيق .

وكما أعرب المحافظ عن أمنياته للمقدم الشهراني بالتوفيق والسداد في مهمام عمله الجديد ، متمنيا لهما التوفيق.

وبعد ذلك قدم المقدم الشهراني شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتوجيهات التي قال إنها ستكون دافعاً لتقديم كل ما يصب في مصلحة الوطن .

محافظ الخرج يلتقي مدير سجن الخرج سابقاً

أخبار الخرج
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