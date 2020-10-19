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أخبار محلية > نجاح 4 عمليات نوعية ومعقدة أجريت لأطفال بـ”أبها والجبيل”
19/10/2020   5:55 م

نجاح 4 عمليات نوعية ومعقدة أجريت لأطفال بـ”أبها والجبيل”

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نجح قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى أبها ‏للولادة والأطفال في إجراء 3 عمليات نوعية ومعقدة، الأولى ‏كانت لزراعة محفز العصب الحائر لمرضى التشنجات.‏

وأشارت المستشفى إلى أن العملية الثانية، كانت لتثبيت عظم ‏الجمجمة مع الفقرات العنقية، لطفلة تبلغ عامين ونصفاً ‏باستخدام جهاز المراقبة العصبية الفسيولوجية، والثالثة لطفل ‏يبلغ من العمر 11 عاماً، إذ تم إنقاذه عقب إصابة مهددة للحياة ‏نتج عنها نزيف دماغي كبير جدًا.‏

بينما أجريت العملية الرابعة لطفل رضيع في الجبيل، يعاني ‏عيبا خلقيا نادرا بالمريء‎، حيث تمكن فريق طبي من برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية ‏من إجراء عملية جراحية ناجحة للطفل. وفق “أخبار 24”.

وأوضح قائد الفريق الطبي واستشاري جراحة الأطفال، الدكتور ‏محمد المغنم أنه بعد تشخيص حالة الطفل بعد ولادته بفترة ‏وجيزة وفحصه، اتضح إصابته برتق المريء أو ما يعرف بانسداد ‏المريء.

وأجريت للطفل عملية تصحيح وإعادة توصيل المريء بدلاً من وضع أنبوب بين الفم والمعدة، وقد تكللت العملية بالنجاح.

نجاح 4 عمليات نوعية ومعقدة أجريت لأطفال بـ”أبها والجبيل”

أخبار محلية
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