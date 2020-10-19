نجاح 4 عمليات نوعية ومعقدة أجريت لأطفال بـ”أبها والجبيل”

نجح قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء 3 عمليات نوعية ومعقدة، الأولى كانت لزراعة محفز العصب الحائر لمرضى التشنجات.
وأشارت المستشفى إلى أن العملية الثانية، كانت لتثبيت عظم الجمجمة مع الفقرات العنقية، لطفلة تبلغ عامين ونصفاً باستخدام جهاز المراقبة العصبية الفسيولوجية، والثالثة لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً، إذ تم إنقاذه عقب إصابة مهددة للحياة نتج عنها نزيف دماغي كبير جدًا.
بينما أجريت العملية الرابعة لطفل رضيع في الجبيل، يعاني عيبا خلقيا نادرا بالمريء، حيث تمكن فريق طبي من برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية من إجراء عملية جراحية ناجحة للطفل. وفق “أخبار 24”.
وأوضح قائد الفريق الطبي واستشاري جراحة الأطفال، الدكتور محمد المغنم أنه بعد تشخيص حالة الطفل بعد ولادته بفترة وجيزة وفحصه، اتضح إصابته برتق المريء أو ما يعرف بانسداد المريء.
وأجريت للطفل عملية تصحيح وإعادة توصيل المريء بدلاً من وضع أنبوب بين الفم والمعدة، وقد تكللت العملية بالنجاح.