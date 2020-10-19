السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى المعينين بالأمر الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتعيين 150 عضوًا لمدة 4 سنوات هجرية ابتداءً من 3/ 3/ 1442هـ.
وفيما يلي السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمس الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) وتاريخ 1 / 3 / 1442هـ بتكوين أعضائه في دورته الجديدة:
1- سعد صليب مطلق العتيبي
التعليم:
– بكالوريوس تربية، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية، 1413هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– رئيس مجلس إدارة شركة يسر للنقل البري.
– رئيس مجلس إدارة شركة جيم التعليمية.
– رئيس مجلس إدارة شركة أنساب مصر للاستثمارات.
– رئيس مجلس إدارة شركة فيول.
– رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للفحم البترولي المكلّس.
العضويات:
– رئيس برنامج أنساب للخدمة الاجتماعية.
– عضو الهيئة السعودية للمقاولين.
– عضو مجلس أمناء جائزة التميز السنوي بالمنطقة الشرقية.
– عضو المجلس الاستشاري الأعلى، جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل.
– عضو المجلس السعودي للجودة.
2- عبد الرحمن عبدالمحسن محمد الراجحي
التعليم:
– زمالة أبحاث الصحة العامة، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1415هـ.
– ماجستير الصحة الدولية، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1413هـ.
بكالوريوس الطب والجراحة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1407هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– استشاري الأمراض المعدية.
– مدير عام شؤون التعليم والأبحاث، مستشفى الملك فيصل التخصصي.
– أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية، جامعة الفيصل.
– المدير التنفيذي، مستشفى الملك فيصل التخصصي.
– مستشار، منظمة الصحة العالمية.
العضويات:
– عضو اللجنة المركزية لمكافحة العدوى، وزارة الصحة.
– رئيس لجنة الأبحاث السريرية، مستشفى الملك فيصل التخصصي.
– رئيس لجنة عمل لنظام معلومات السريري، مستشفى الملك فيصل التخصصي.
– رئيس مجموعة عمل إعداد تعليمات زراعات الدم، مستشفى الملك فيصل التخصصي.
– رئيس لجنة مكافحة العدوى، مستشفى الملك فيصل التخصصي.
3- تركي حمود خلاف العنزي
التعليم:
– ماجستير العلوم العسكرية، المملكة العربية السعودية.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مساعد الوكيل للجهاز العسكري للقطاع الغربي، وزارة الحرس الوطني.
– قائد مدارس الحرس الوطني، وزارة الحرس الوطني.
– مساعد قائد مدارس الحرس الوطني، وزارة الحرس الوطني.
– قائد مدرسة المشاة، وزارة الحرس الوطني.
– مدرب بوزارة الحرس الوطني.
4- عبد المحسن محمد علي المنيف
التعليم:
– دبلوم عالي برنامج دراسات الأنظمة، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1413هـ.
بكالوريوس أنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً).
– وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة.
– مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام (سابقاً).
– رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام (سابقاً)، منطقة القصيم.
– رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام (سابقاً). منطقة نجران.
5- خالد عبد المحسن محمد المحيسن
التعليم:
– دكتوراه قانون، جامعة ويسكانسون، الولايات المتحدة الأمريكية.
– ماجستير قانون، الجامعة الأمريكية، المملكة العربية السعودية.
– بكالوريوس قانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.
الخبرات العملية السابقة:
– رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً).
– عضو هيئة التدريب، معهد الإدارة العامة.
– عضو التدريب بالغرفة التجارية الصناعية.
العضويات:
عضو لجنة الفصل في مخالفات السوق المالية.
عضو لجنة الفصل في مخالفات المنافسة، وزارة التجارة.
عضو اللجنة القانونية، وزارة التجارة.
عضو المجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة.
6- عقلاء علي تركي العقلاء
التعليم:
– بكالوريوس دراسات إسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.
الخبرات العلمية السابقة:
– نائب رئيس الديوان الملكي.
– مشرف عام على إدارة اللجان، الديوان الملكي.
– نائب مدير عام مكتب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
– مشرف عام على الشعبة السياسية بالديوان الملكي.
7- منصور سلطان عبد الله التركي:
التعليم:
– بكالوريوس هندسة كهربائية، الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبرات العملية السابقة:
– المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية.
– قائد مركز القيادة والسيطرة، وزارة الداخلية.
العضويات:
– عضو اللجنة الوطنية لسلامة المرور، وزارة الداخلية.
8- عبد الرحمن صنهات عبد الله الحربي
التعليم:
ـ دكتوراه علاقات دولية، جامعة هانكوك، جمهورية كوريا الجنوبية.
ـ ماجستير علوم عسكرية، كلية القيادة والأركان، المملكة العربية السعودية.
ـ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك عبد العزيز الحربية، المملكة العربية السعودية.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– مدير إدارة التقييم، مركز الأمن الوطني.
– مساعد القائد العسكري للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.
– مساعد مدير إدارة الأمن العسكري بهيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة، وزارة الدفاع.
– مدير قسم أمن المنشآت، وزارة الدفاع.
العضويات:
ـ عضو اللجنة السعودية اليابانية المشتركة،وزارة الدفاع، المملكة العربية السعودية.
ـ عضو اللجنة الدائمة لأمن المطارات، وزارة الدفاع، المملكة العربية السعودية.
ـ عضو لجنة تطوير القوات المسلحة، وزارة الدفاع، المملكة العربية السعودية.
9- رزق مقبول حمدان الريس
التعليم:
– دكتوراه قانون، جامعة نيس، فرنسا، 1414هـ.
– ماجستير قانون، جامعة نيس، فرنسا، 1410هـ.
– بكالوريوس قانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– عميد كلية الحقوق جامعة الملك سعود.
– مدير مركز البحوث، جامعة الملك سعود.
العضويات:
– عضو الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية.
– رئيس الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية.
10- فيحان عبد العزيز قنيفذ بن لبده
التعليم:
– بكالوريوس علوم سياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1399هــ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– محافظ الزلفي.
– محافظ عفيف.
– محافظ ثادق.
– وكيل محافظة حوطة بني تميم.
– مدير الاتصالات الإدارية، إمارة الرياض.
العضويات:
– رئيس اللجان المحلية والأمنية بالمحافظات.
– عضو لجنة إصلاح ذات البين.
11_ منى بنت عابد بن محمد خزندار
التعليـم:
– ماجستير التاريخ الحديث، جامعة السوربون بباريس، فرنسا، 1409هـ.
– بكالوريوس الأدب المقارن، الجامعة الأمريكية بباريس، فرنسا، 1394هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.
– المدير العام لمعهد العالم العربي، باريس.
– مستشار ثقافي في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
– أمين مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية / إثراء.
– رئيس قسم التصوير والفن المعاصر، معهد العالم العربي.
العضويات:
– عضوية المكاتب الدولية.
12- ناصر محمد عبد العزيز الدغيثر
التعليم:
– بكالوريوس لغة عربية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1413هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– مستثمر في التجارة والسياحة.
– المشرف على تنظيم البطولة العربية السادسة لكرة الماء.
– المشرف على تنظيم البطولة العربية الثانية عشرة للأندية الأبطال.
– المشرف على تنظيم البطولة العربية الثالثة عشرة لكرة الماء.
– المشرف على تنظيم البطولة الآسيوية السابعة لكرة الماء.
العضويات:
– عضوية المجلس المحلي لمحافظة الخبر.
– عضوية الاتحاد العربي للسباحة.
– عضو لجنة الاستثمار الرياضي بالغرفة التجارية.
– عضو لجنة العلاقات الدولية لألعاب الماء.
13- إبراهيم بن محمد بن عبد الله القناص
التعليم:
– دكتوراه الإدارة الأمنية، 1426هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– رئيس الاتحاد السعودي للكاراتية.
العضويات:
– عضو لجنة الخبراء والمساندة الخاصة في انتخابات أعضاء مجلس الاتحادات الرياضية، الاتحاد السعودي.
– عضو اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الرياضية.
– عضو لجنة الإعداد والتأهيل لأولمبياد لندن.
– عضو لجنة الحكام العربية والخليجية.
14- تركي بن صالح بن عبد الله العواد
التعليـم:
– دكتوراه الإعلام السياسي، جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة، 1431هـ.
– ماجستير إعلام دولي، جامعة ليدز، المملكة المتحدة.
– بكالوريوس إعلام، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– رئيس تحرير مجلتي الدبلوماسي باللغتين العربية والإنجليزية الصادرة عن معهد الدراسات الدبلوماسية.
– محلل رياضي.
– كاتب عمود أسبوعي، صحيفة الرياضية.
العضويات:
– عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
– عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.
– رئيس لجنة الإعلام والتدريب بالاتحاد الآسيوي للإعلام، الاتحاد السعودي.
15- صلاح خالد بن بخيت الطالب
التعليم:
– دكتوراه المحاسبة، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1414هـ.
بكالوريوس المحاسبة المهنية، جامعة ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1411هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– نائب الرئيس للاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والآثار.
– رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضيافة التراثية «نُزل».
العضويات:
– شارك في العديد من العضويات والجمعيات المهنية حول السياحة في المملكة.
16- ريمه صالح أحمد اليحيا
التعليم:
– دكتوراه مسرح، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، المملكة العربية السعودية 1426هـ.
– ماجستير مسرح، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1418هـ.
– بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1412هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي، وزارة التعليم.
– رئيس تحرير مراجعات الكتب، جامعة الأمير سلطان.
– عميد كلية العلوم الإنسانية، جامعة الأمير سلطان.
– عميد الجامعة، جامعة الأمير سلطان.
– وكيل الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، جامعة الأمير سلطان.
العضويات:
– رئيس اللجنة الفرعية للجنة تصنيف الجامعة، جامعة الأمير سلطان.
– رئيس اللجنة المؤسسية لشؤون الموظفين، جامعة الأمير سلطان.
– رئيس لجنة الموضوع الاستراتيجي الثالث، جامعة الأمير سلطان.
– عضو المجلس الاستشاري لكلية العلوم الإنسانية، جامعة الأمير سلطان.
– رئيس اللجنة التأديبية العليا، جامعة الأمير سلطان.
17- علي أحمد شويل القرني
التعليم:
– دكتوراه صحافة وإعلام دولي، جامعة منسوتا الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1407هـ.
ماجستير صحافة دولية، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.
بكالوريوس صحافة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1400هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– مستشار ورئيس قسم الإعلام والاتصال، جامعة الملك خالد.
المشرف العام على صحيفة آفاق، جامعة الملك خالد.
المشرف العام على المركز الإعلامي، جامعة الملك خالد.
المشرف على صحيفة رسالة الجامعة، جامعة الملك سعود.
العضويات:
– رئيس اللجان العلمية للمؤتمرات الدولية للإعلام، جامعة الملك خالد.
– رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، جامعة الملك سعود.
– رئيس اللجنة الإعلامية، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
– رئيس اللجنة الإعلامية المختصة بدراسة نظام المعاقين بمركز الملك سلمان للإعاقة.
18- سميه أنور عبد المجيد جبرتي
التعليم:
– ماجستير الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1425هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– مساعدة رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.
– رئيسة مركز التواصل الدولي، وزارة الإعلام.
– رئيسة تحرير صحيفة سعودي جازيت، مؤسسة عكاظ للصحافة.
– نائبة رئيس التحرير، صحيفة سعودي جازيت، مؤسسة عكاظ للصحافة.
– نائبة رئيس التحرير، صحيفة عرب نيوز، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.
19- منصور عطية محمد المزروعي
التعليم:
– دكتوراه الأرصاد الجوية والتغير المناخي، جامعة ايست أنجليا، المملكة المتحدة، 1428هـ.
– ماجستير الأرصاد الجوية والتغير المناخي، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1419هـ.
– بكالوريوس الأرصاد الجوية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1411هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– عضو مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، وزارة البيئة والمياه والزراعة.
– مستشار غير متفرغ للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأرصاد والمناخ.
– رئيس قسم الأرصاد، جامعة الملك عبد العزيز.
– مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي، جامعة الملك عبد العزيز.
– مستشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الملك عبد العزيز.
العضويات:
– عضو اللجنة المشكلة لدراسة الاستمطار الصناعي على المملكة، وزارة البيئة والمياه والزراعة.
– عضو الجمعية السعودية للعلوم البيئية، جامعة الملك عبد العزيز.
– عضو اللجنة الوطنية لسلاح المناخ، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
– عضو الجمعية السعودية لعلوم الأرصاد الجوية، جامعة الملك عبد العزيز.
– عضو الفريق الوطني لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتقنيات البيئة في المملكة، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
20- خالد محمود عمر زبير
التعليم:
– دكتوراه علوم البحار، جامعة ماين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1423هـ.
– ماجستير علوم البحار، جامعة ماين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ.
– بكالوريوس الفيزياء البحرية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1411هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– عميد كلية علوم البحار المكلف في جامعة الملك عبد العزيز.
– المشرف العام على سفينة الأبحاث، جامعة الملك عبد العزيز.
– المشرف على كرسي الأمير خالد بن سلطان، جامعة الملك عبد العزيز.
– وكيل كلية علوم البحار للتطوير، جامعة الملك عبد العزيز.
– رئيس بيت الخبرة للاستشارات والخدمات البيئية، جامعة الملك عبد العزيز.
العضويات:
– رئيس لجنة المعرض للمؤتمر الدولي لبيئة البحر الأحمر، جامعة الملك عبد العزيز.
– عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لبيئة البحر الأحمر.
– رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية لعلوم البحار، جامعة الملك عبد العزيز.
– رئيس الجمعية السعودية لعلوم البحار، جامعة الملك عبد العزيز.
– رئيس لجنة أمانة المؤتمر الدولي لترشيد استعمالات المياه في المناطق الجافة.
21- ياسر عبد الرحمن محمود حافظ
التعليم:
– دكتوراه الفلك والفيزياء، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، 1426هـ.
– ماجستير الفلك والفيزياء، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، 1417هـ.
– بكالوريوس الفلك، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1413هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– أستاذ مشارك، معهد بحوث الفضاء.
– المشرف على المركز الوطني للفلك، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
– مؤسس ومدير أول مرصد فلكي الراديوي مكتمل في العالم العربي، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
– رئيس وحدة الدراسات الكونية بالمركز الوطني للفيزياء التطبيقية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
– أول مشرف على مركز تميز أبحاث القمر والأجسام القريبة من الأرض بالتعاون مع وكالة ناسا، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
العضويات:
– عضو اللجنة العلمية ودراسة التقارير والأبحاث، معهد الفضاء والأبحاث.
– عضو اللجنة التأسيسية والتخطيط لبرنامج الفضاء والفلك، جامعة الملك سعود.
– رئيس فريق العمل التابعة للجنة التنفيذية لتحري الهلال، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
– عضو اللجنة التنفيذية لترائي الهلال.
– عضو لجنة كتابة البرنامج الحاسوبي لتقويم أم القرى، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
22- مطشر طراد راكان المرشد
التعليم:
– ماجستير إدارة أعمال دولية، جامعة سانت هيلنا، المملكة المتحدة، 1421هـ.
– بكالوريوس إدارة عامة، جامعة كلية ويست فالي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1419هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة ميريلنش السعودية في بنك أوف أمريكا.
– الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مصرف الإنماء.
– مدير تنفيذي، البنك الأهلي.
– مستشار مالي، مجموعة الريس.
– نائب رئيس الخزينة، البنك السعودي البريطاني.
العضويات:
– عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.
– عضو مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
– عضو مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني.
– عضو مجلس الغرف السعودية.
– عضو منتدى المصرفيين العرب، أمريكا.
– عضو جمعية الاقتصاد السعودية.
23- عيسى محمد عبد العزيز العيسى
التعليم:
– بكالوريوس، كلية الملك عبد العزيز الحربية، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.
– ماجستير، علوم إدارية.
الخبرات العملية السابقة:
– رئيس مجلس إدارة سامبا المالية.
– العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، سامبا المالية.
– نائب رئيس مجلس إدارة شركة “فيزا” لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
العضويات:
– رئيس مجلس إدارة سامبا المالية.
– عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى.
– عضو لجنة الاستثمار، المؤسسة العامة للتقاعد.
– عضو مجلس الاستثمار، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
– عضو اللجنة التنفيذية في شركة فيزا العالمية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
– عضو مجلس الأمناء للجامعة الأمريكية.
– عضو مجلس حماية المنافسة.
24- محمد سعد بطي الفراج السبيعي
التعليم:
– ماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين، الجامعة الأمريكية ببيروت، لبنان 1428هـ.
– بكالوريوس إدارة تمويل، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية 1415هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية.
– نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، المنطقة الشرقية.
– رئيس اللجنة الصحية في الغرفة التجارية الصناعية، المنطقة الشرقية.
– المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة.
العضويات:
– عضو مجلس إدارة معارض الظهران الدولية.
– عضو مجلس إدارة أسواق المزرعة، الشركة السعودية للتسويق.
– عضو مجلس إدارة شركة تطوير التقنيات الذكية المحدودة.
– عضو مجلس إدارة شركة مشراف للتطوير العقاري.
– عضو اللجنة الوطنية الصحية، مجلس الغرف السعودية.
25- متعب عايد الضبيطي المطيري
التعليم:
– دكتوراه الفلسفة في علوم الكمبيوتر، جامعة فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 1438هـ.
– ماجستير أمن المعلومات، جامعة بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية 1433هـ.
– بكالوريوس علوم كمبيوتر ـ ضمان المعلومات، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية 1431هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– أستاذ مساعد في قسم نظم المعلومات الإدارية، جامعة الملك سعود.
– مؤسس ومشرف المجموعة السعودية لضمان المعلومات ـ حماية.
– محاضر في قسم نظم المعلومات الإدارية، جامعة الملك سعود.
– مساعد المدير لكرسي الأمير مقرن لتقنية أمن المعلومات، جامعة الملك سعود.
العضويات:
– عضو لجنة التحكيم في هاكثون الحج، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
– عضو لجنة التحكيم، الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.
– عضو هيئة تحرير مجلة بحوث أمن المعلومات والجرائم السيبرانية.
26- لطيفه محمد عبد العزيز العبد الكريم
التعليم:
– دكتوراه علوم الحاسب – الذكاء الاصطناعي، جامعة ليفربول، المملكة المتحدة 1438هـ.
– ماجستير علوم الحاسب – الذكاء الاصطناعي، جامعة ليفربول، المملكة المتحدة 1433هـ.
– بكالوريوس علوم الحاسب – تقنية معلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1424هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– أستاذ مساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة المك سعود.
– مستشار الذكاء الاصطناعي، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
– باحث في جامعة ليفربول – بريطانيا.
– محاضر في كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة المك سعود.
العضويات:
– عضو، لجنة مجموعة أخلاقيات وسياسات الذكاء الاصطناعي في اليونسكو.
27- أسامة ياسين أحمد الخياري
التعليم:
– بكالوريوس نظم معلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1411هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– المدير العام ورئيس القطاع الحكومي، شركة أكسنتشر السعودية.
– المدير العام، شركة الفيصلية للأعمال والتقنية.
– مدير قطاع الخدمات المدارة، شركة الفيصلية للأعمال والتقنية.
– المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق، شركة الفيصلية للأعمال والتقنية.
– مدير البنية التحتية التقنية، مجموعة الفيصلية.
العضويات:
– عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونية.
– عضو مجلس إدارة شركة نماء المنورة.
– عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية.
– عضو لجنة تطوير الأعمال وممثل الإدارة العليا، مجلس إدارة شركة أكسنتشر السعودية.
– عضو لجنة الاستحواذ والدمج، مجموعة الفيصلية.
28- ناصر منصور محمد طيران
التعليم:
– دكتوراه علوم حاسب – ذكاء اصطناعي، جامعة إسكس، المملكة المتحدة، 1433هـ.
– ماجستير علوم حاسب – ذكاء اصطناعي، جامعة إسكس، المملكة المتحدة، 1429هـ
– ماجستير هندسة برمجيات، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة، 1426هـ.
– بكالوريوس علوم حاسب، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– المشرف العام على إدارة المخاطر، جامعة الملك خالد.
– مستشار لمدير جامعة الملك خالد.
– المشرف على إدارة تقنية المعلومات، هيئة تقويم التعليم والتدريب.
– المشرف على إدارة التقويم والاعتماد الأكاديمي لتخصصات الهندسة وعلوم الحاسب، هيئة تقويم التعليم والتدريب.
– مستشار للجودة، هيئة تقويم التعليم والتدريب.
العضويات:
– رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع نظام دعم اتخاذ القرار، جامعة الملك خالد.
– عضو اللجنة الدائمة للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، جامعة الملك خالد.
– رئيس لجنة ربط المؤسسات التعليمية بالنظام الإلكتروني للاعتماد، هيئة تقويم التعليم والتدريب.
– عضو اللجنة العامة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، هيئة تقويم التعليم والتدريب.
– رئيس اللجنة الأكاديمية للتحقق من استيفاء متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي لبرامج علوم الحاسب، جامعة الملك خالد.
– رئيس اللجنة الاستشارية، كلية علوم الحاسب، جامعة الملك خالد.
29- عبد الله سعد إبراهيم الوقداني
التعليم:
– دكتوراه هندسة موارد المياه، جامعة بيردو، الولايات المتحدة الأمريكية 1413هـ.
– ماجستير علوم وإدارة موارد المياه، كلية الأرصاد والبيئة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية 1408هـ.
– بكالوريوس هندسة مدنية، كلية الهندسة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية 1405هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– عميد كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة في جامعة الملك عبد العزيز.
– وكيل كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة للتطوير في جامعة الملك عبدالعزيز.
– وكيل عمادة البحث العلمي للبرامج والتطوير في جامعة الملك عبد العزيز.
– وكيل كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز.
العضويات:
– رئيس مجلس كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة في جامعة الملك عبدالعزيز.
– عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية.
– عضو المجلس العلمي لجامعة الملك عبد العزيز.
– رئيس لجنة اختبارات القدرات في المركز الوطني للقياس والتقويم.
– عضو مجلس الدراسات العليا في جامعة الملك عبد العزيز.
30- صالح محمد صالح الشمراني
التعليم:
– دكتوراه علوم الحاسب، جامعة ولاية كينت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1429هـ.
– ماجستير علوم الحاسب، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1421هـ.
– بكالوريوس علوم حاسبات، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1417هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة بيشة.
– أستاذ دكتور كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، جامعة بيشة.
– وكيل الشؤون التعليمية المكلف، جامعة بيشة للشؤون التعليمية.
– عميد مكلف لمعهد البحوث والاستشارات، جامعة بيشة.
– عميد لكليتي الحاسبات وتقنية المعلومات، جامعة جدة.
العضويات:
– رئيس اللجنة الدائمة للترقيات العلمية، جامعة بيشة.
– رئيس اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين، واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، جامعة بيشة.
– رئيس المجلس العلمي، جامعة بيشة.
– رئيس اللجنة التنفيذية لمركز التدريب عن بعد لخريجات جامعة جدة – المبادرة الوطنية، جامعة جدة.
31- عيسى بن رفاعي بن بداح السميري العتيبي
التعليم:
– دكتوراه أمن الاتصالات والشبكات، المملكة المتحدة.
– ماجستير هندسة الاتصالات الثابتة والمتنقلة والأقمار الصناعية، المملكة المتحدة.
– بكالوريوس علوم الدفاع الجوّي، أكاديمية الدفاع الجوي المصرية، جمهورية مصر العربية.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– خبير في الاتحاد الدولي للاتصالات.
– مدير قسم أمن الشبكات والاتصالات، وزارة الدفاع.
– مدير قسم الأبحاث والتطوير، وزارة الدفاع.
– مدير قسم الشبكات والاتصالات، وزارة الدفاع.
– مسؤول هندسة أنظمة التقنية والاتصالات، وزارة الدفاع.
32- محمد بن سعد بن علي آل زومه الغامدي
التعليم:
– دكتوراه الاقتصاد الإسلامي، جامعة درهام، المملكة المتحدة.
– ماجستير الاقتصاد الإسلامي والبنوك، جامعة لفبرا، المملكة المتحدة.
– بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.
الخبرات العملية السابقة:
– وكيل كلية العلوم الاقتصادية والمالية للجودة، جامعة أم القرى.
– عميد الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، جامعة الباحة.
– أستاذ مساعد، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة الباحة.
العضويات:
ممثل مجموعة بن زومة الممولة لكرسي بن زومة للأبحاث وصناعة المياه المعبأة، جامعة الملك عبد العزيز.
عضو مجلس إدارة مجموعة بن زومة للتجارة والصناعة.
عضو مجلس إدارة مصنع مياه الجنوب.
عضو مجلس إدارة شركة صفا.
33- فهد بن سليمان بن عبد الله التخيفي
التعليم:
– دكتوراه الإحصاء التطبيقي، جامعة شمال كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية.
– ماجستير الإحصاء النظري، جامعة كولورادو الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية.
– بكالوريوس الرياضيات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– مشرف على مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مصلحة الإحصاء.
– وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة.
– مدير إدارة الأبحاث، هيئة السوق المالية.
– مدير إدارة البرامج المالية، معهد الإدارة العامة.
34- مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري
التعليم:
– دبلوم عالي الأنظمة، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1407هـ.
– بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– رئيس الشؤون الفنية، النيابة العامة.
– مدعي استئناف، النيابة العامة.
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ، ورئيس دائرة المال، هيئة التحقيق والادعاء العام.
العضويات:
– عضو مجلس التأديب، النيابة العامة.
– عضو لجنة الظروف الخاصة، النيابة العامة.
– عضو مجلس النيابة العامة، جامعة جازان.
35- عبد الله بن حمد بن عبد الله السلامة
التعليم:
– دكتوراه اقتصاد دولي، جامعة درم، المملكة المتحدة 1415هـ.
– ماجستير اقتصاد، جامعة وسترن الينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1411هـ.
– بكالوريوس العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
– أستاذ مشارك في الاقتصاد، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
– المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
– المشرف العام على مكتب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
العضويات:
– عضو مجلس إدارة صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية.
– عضو مجلس إدارة معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
– رئيس اللجنة المركزية للابتعاث، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
– رئيس المجلس العلمي للكليات والمعاهد، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
– رئيس لجنة الترقيات والتعيين، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
36- محمد بن حسين بن محمد العشري
التعليم:
– دكتوراه الهندسة المدنية والبيئية وهندسة المياه الجوفية والبيئية، جامعة ولاية كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية 1418هـ.
– ماجستير علوم الأرض النمذجة الجبوإحصائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية 1411هـ.
بكالوريوس علوم الأرض، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية 1405هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– منسق برامج الدراسات العليا، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
– مدير وحدة التعدين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
– أستاذ مساعد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
– مدير مشروع تطوير نظام لمعالجة مكامن المياه الجوفية الملوثة.
العضويات:
– عضو في عدد من اللجان الرئيسية والتنفيذية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
37- علي بن عايض بن ظافر القرني
التعليم:
– بكالوريوس الهندسة الكيميائية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1410هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– نائب رئيس الصحة والسلامة في سابك، المنطقة الشرقية.
– مدير عام الخدمات الفنية في سابك، المنطقة الشرقية.
– مدير عام الصيانة والتشغيل، شركة البيروني.
– مدير عام قيادة وإدارة التصنيع، شركة البيروني.
– مدير مصانع المونيا، شركة سافكو وابن البيطار.
العضويات:
– عضو مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
38- علي بن سعد بن علي العلي
التعليم:
– دكتوراه دراسات المعلومات، جامعة فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1422هـ.
– ماجستير دراسات المعلومات، جامعة ويسكانسن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– أستاذ إدارة المعلومات المشارك، كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– أستاذ إدارة المعلومات المساعد، كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– المدير التنفيذي لمركز التاريخ السعودي الرقمي، دارة الملك عبد العزيز.
– وكيل الكلية للشؤون الإدارية والطلابية المكلف – كلية الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– وكيل الكلية لشؤون الجودة والتطوير – كلية الحاسب والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
العضويات:
– عضو لجنة الفهرس العربي للاستشهادات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– عضو اللجنة الفنية لمشروع حلول إدارة المحتوى، دارة الملك عبد العزيز.
– عضو الهيئة الاستشارية، مكة المكرمة، مركز ابن باز العلمي العالمي.
– عضو اللجنة العليا المنظمة لمشاركة الجامعة في المؤتمر العلمي السادس لطلاب وطالبات التعليم العالي.
– عضو هيئة تحرير نشرة جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى.
39- زاهر بن محمد بن عبد الله الشهري
التعليم:
– ماجستير إدارة سياحية، جامعة فلندرز، أستراليا، 1431هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– مدير عام فرع وزارة السياحة، الباحة.
العضويات:
– عضو لجنة الحسام للتميز والإبداع – لجنة السياحة والآثار والزراعة، إمارة الباحة.
– عضو مجلس التنمية السياحي، الباحة.
– عضو مجلس منطقة الباحة.
– عضو اللجنة الاقتصادية والسياحية، إمارة الباحة.
40- محمد بن عبد الكريم عبدالله الجنيدل
التعليم:
– ماجستير قانون، جامعة إيلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1406هـ.
– بكالوريوس الأنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1401هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– مدير الإدارة القانونية، الصندوق السعودي للتنمية.
– العضو المنتدب، الصندوق السعودي للتنمية،
– مدير إداري، الصندوق السعودي للتنمية.
العضويات:
– عضو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية.
– عضو لجنة الاعتراض في الخلافات الضريبية والزكوية.
– عضو وفد المملكة لمحافظي الهيئات المالية العربية والبنك الإسلامي.
– عضو لجنة التنسيق المشتركة للهيئات المالية العربية والإقليمية.
عضو في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
41- عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن النجار
التعليم:
– دكتوراه إحصاء تطبيقي، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية 1417هـ.
– ماجستير إحصاء تطبيقي، جامعة أم القرى بمكة، المملكة العربية السعودية، 1411هـ.
– بكالوريوس علوم إنسانية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، 1407هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– وكيل جامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية.
– وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للشؤون التعليمية.
– وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية.
– عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، جامعة الملك فيصل.
العضويات:
– عضو مجلس الجامعة السعودية الإلكترونية.
– عضوية الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية بجامعة الملك خالد.
– عضو جمعية الحاسبات السعودية بجامعة الملك سعود.
– عضو جمعية الحاسبات للإدارة بجامعة الملك سعود.
– عضوية جمعية التقويم التربوي والنفسي، الولايات المتحدة الأمريكية.
42- علي بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ
التعليم:
– ماجستير إدارة أعمال، كوبيك هال، كندا، 1406هـ.
– بكالوريوس نظم المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1401هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– مدير إدارة الموارد البشرية، رئاسة الاستخبارات العامة.
– مدير إدارة مكتب الرئيس والنائب، الاستخبارات العامة.
– أخصائي معلومات – إدارة العلاقات الخارجية، الاستخبارات العامة.
43- حسن حجاب يحيى الحازمي
التعليم:
– دكتوراه النقد الأدبي الحديث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1424هـ.
– ماجستير النقد الأدبي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1418هـ.
– بكالوريوس اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية، جامعة جازان.
– وكيل جامعة جازان.
– وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية.
– عميد شؤون الطلاب، جامعة جازان.
– عميد كلية المعلمين، جازان.
العضويات:
– رئيس مجلس إدارة جائزة جازان للتفوق والإبداع.
– عضو مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.
– عضو الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.
– عضوية مجلس التعليم، منطقة جازان.
– عضوية الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي بجامعة أم القرى بمكة.
44- آمال يحيى عمر الشيخ
التعليم:
– دكتوراه ترويح وسياحة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1428هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– وكيلة كلية العلوم الاجتماعية وعضو هيئة التدريس، جامعة جدة.
– رئيسة قسم نظم المعلومات الجغرافية، جامعة جدة.
– مستشارة، كلية السياحة، جامعة الملك عبد العزيز.
العضويات:
– عضو الجمعية الجغرافية السعودية.
– عضو الجمعية السعودية للعلوم البيئية.
– عضو الجمعية الجغرافية الكويتية.
– عضو مؤسس الجمعية الجغرافية الخليجية.
45- فيصل بن علي بن عبده الطميحي
التعليم:
– دكتوراه آثـار، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1432هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– أستاذ جامعي، كلية الآداب، جامعة جازان.
– مدير فرع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، جازان.
العضويات:
– عضو الجمعية الخليجية للتاريخ والآثار.
– عضو الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، جازان.
– عضو الجمعية التاريخية.
– عضو الجمعية السعودية للدراسات الأثرية.
46- مها بنت عبد الله بن عبد العزيز السنان
التعليم:
– دكتوراه الآثار والفنون القديمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1430هـ.
– ماجستير التربية الفنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1422هـ.
– بكالوريوس التربية الفنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– المدير التنفيذي، الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
– أستاذة مساعدة، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
– باحثة زائرة، جامعة هارفرد.
– محاضرة، قسم التربية الفنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
العضويات:
عضو مجلس إدارة شركة هوية.
عضو هيئة تحرير مجلة كندة.
عضو مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي.
عضو المهرجان الوطني للتراث والثقافة.
عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
عضو معهد المهارات والفنون.
47- منى بنت عبد المحسن بن عبد الرحمن الفضلي
التعليم:
– دكتوراه إدارة وتخطيط، كلية التربية، المملكة العربية السعودية، 1422هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– وكيلة كلية التربية، جامعة جدة.
– مشرفة قسم الإدارة والتخطيط التربوي، كلية التربية، جامعة جدة.
– منسقة وحدة التخطيط الاستراتيجي، كلية التربية، جامعة جدة.
48- علي بن إبراهيم بن علي الغبان
التعليم:
– دكتوراه آثار وحضارة إسلامية، جامعة بروفانس في باريس، فرنسا، 1408هـ.
– ماجستير آثار وحضارة إسلامية، جامعة بروفانس في باريس، فرنسا، 1402هـ.
– بكالوريوس حضارة ونظم إسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية 1400هـ.
الخبرات العملية السابقة:
– نائب الرئيس للآثار والمتاحف المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الهيئة العامة للسياحة (سابقاً).
– نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف، الهيئة العامة للسياحة والآثار (سابقاً).
– أستاذ مساعد، قسم الآثار، جامعة الملك سعود.
– أستاذ الآثار بقسم الآثار، جامعة الملك سعود.
– مستشار الأمين العام للثقافة والتراث والمشرف على برنامج الثقافة والتراث، الهيئة العامة للسياحة (سابقاً).
العضويات:
– عضو مؤسس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
– عضو مؤسس الجمعية السعودية للدراسات الأثرية.
– عضو مؤسس الآيكوم السعودي.
– عضو مؤسس جمعية الآثاريين، دول مجلس التعاون الخليجي.
– عضو المجلس العالمي للمتاحف.
49- إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين
التعليم:
– دكتوراه تاريخ فنون حديثة ومعاصرة، جامعة ساسكس، المملكة المتحدة، 1435هـ.
ـ ماجستير التربية الفنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1427هـ.
ـ بكالوريوس التربية الفنية، جامعة البنات بالرياض، المملكة العربية السعودية، 1423هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مشرفة التدريب عن بعد للبرنامج الإبداعي، معهد مسك للفنون بالرياض.
ـ مستشارة غير متفرغة، دار الفنون السعودية.
ـ أستاذة تاريخ الفن في كلية التصاميم، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ـ محاضرة قسم التربية الفنية، كلية خدمة المجتمع، جامعة الملك سعود.
العضويات:
ـ عضو لجنة تحكيم جائزة إثراء للفنون، مركز الملك عبدالعزيز العالمي.
ـ عضو لجنة تحكيم المسابقة التشكيلية، شركة الراجحي المصرفية.
ـ عضو لجنة تحكيم المسابقة الرابعة للفنون التشكيلية، جمعية دسكا.
50- أسماء سليمان عبدالله المويشير
التعليم:
ـ دكتوراه إحصاء، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1433هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ وكيلة جامعة الجوف، شؤون الطالبات.
العضويات:
ـ عضو مجلس جامعة الجوف.
ـ عضو اللجنة الدائمة لاختيار القيادات الأكاديمية، جامعة الجوف.
51- حنان بنت عبدالله محمد السماري
التعليم:
ـ ماجستير إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود،1438هـ.
ـ بكالوريوس إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود،1426هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مساعد تنفيذي، الهيئة العامة للترفيه.
ـ مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
ـ المدير التنفيذي لشركة wave للحلول الاستراتيجية.
52- صالح فهد صالح النزهه
التعليم:
ـ بكالوريوس هندسة كيميائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1402هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس لشركة بدائل البناء.
ـ الرئيس التنفيذي، شركة التصنيع الوطنية.
ـ رئيس العمليات، شركة التصنيع الوطنية.
العضويات:
ـ عضوية جمعية المهندسين.
ـ عضو مجلس إدارة، شركة بترورابغ.
ـ عضو مجلس إدارة، شركة أسمنت حائل.
ـ عضو مجلس الإدارة، شركة التصنيع الوطنية.
53- عبدالعزيز سلامة محمد الجلعود
التعليم:
ـ دكتوراه علوم حاسب آلي، جامعة نيوانجلان، استراليا 1439هـ.
ـ ماجستير نظم المعلومات ـ علوم الحاسب، جامعة نيوانجلان استراليا 1433هـ.
ـ بكالوريوس حاسب آلي، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية، 1430هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ وكيل عمادة الجودة والتطوير، جامعة حائل.
ـ مدير وحدة القياس والتقويم، جامعة حائل.
ـ مدير وحدة التصنيف الدولي، جامعة حائل.
العضويات:
ـ عضو لجنة الجودة الدائمة، جامعة حائل.
ـ عضو لجنة الجودة للكليات، جامعة حائل.
ـ عضو لجنة الخطة الاستراتيجية، جامعة حائل.
ـ عضو لجنة مؤشرات الأداء والإحصاء، جامعة حائل.
54- أحمد علي سليم المحمادي
التعليم:
ـ بكالوريوس تسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1425هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ المدير التنفيذي لقطاع التواصل، الهيئة العامة للترفيه.
ـ مدير عام تسويق الأغذية، شركة نادك.
55- يزيد محمد التويجري
التعليم:
ـ بكالوريوس التمويل، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 1425هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مستشار رئيس مجلس الإدارة، الهيئة العامة للترفيه.
ـ المستشار المالي، صندوق التنمية الصناعي.
ـ المدير التنفيذي، شركة وجهات الاستثمار الصناعي.
56- طلال إبراهيم عبدالرحمن القضيبي
التعليم:
ـ ماجستير اقتصاد، جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1403هـ.
ـ بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة بورتلاند الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1400هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ رئيس مجلس إدارة شركة رويال صن الاينس للتأمين الشرق الأوسط.
ـ الرئيس التنفيذي، بنك الرياض.
ـ الرئيس التنفيذي المساعد، بنك الرياض.
ـ مساعد المدير العام لقطاع المصرفية الدولية، بنك الرياض.
العضويات:
ـ رئيس اللجنة التنفيذية، بنك الرياض.
ـ عضو اللجنة التنفيذية، بنك الرياض.
ـ عضو مجموعة التخطيط الاستراتيجي، بنك الرياض.
ـ عضو مجلس الإدارة، بنك الرياض.
ـ عضو مجلس إدارة، شركة الرياض المالية.
ـ عضو مجلس إدارة، شركة التصنيع الوطنية.
57- نايف رشيد عبدالعزيز الوطبان
التعليم:
ـ ماجستير اقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.
ـ بكالوريوس علوم مالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1427هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مستشار وكالة الشؤون المالية والحسابات، وزارة المالية.
ـ مدير عام الاستثمار والخزينة، الهيئة العامة للطيران المدني.
ـ أخصائي مالية، الشركة السعودية للكهرباء.
ـ محلل مالي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
58- أسامة حسن إبراهيم عارف
التعليم:
ـ دكتوراه إحصاء الضبط الإحصائي على الجودة، جامعة شيفلد هالم، المملكة المتحدة، 1422هـ.
ـ ماجستير إحصاء، جامعة شيفلد، المملكة المتحدة، 1418هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ وكيل جامعة الجوف للتطوير والجودة منتدباً من جامعة الملك عبدالعزيز.
ـ مستشار مدير جامعة الجوف للتخطيط.
ـ عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي، جامعة الجوف.
ـ مستشار الجودة والتطوير لعدد من الجامعات.
ـ المشرف العام على برنامج الجودة الشاملة في جامعة الملك عبدالعزيز.
العضويات:
ـ رئيس اللجنة الدائمة للتصنيفات الدولية، جامعة الجوف.
ـ عضو اللجنة العليا الدائمة لجوائز التميز، جامعة الجوف.
ـ رئيس اللجنة الدائمة للاعتماد البرامجي، جامعة الجوف.
ـ رئيس اللجنة الدائمة لتطبيق الخدمات والتعاملات الالكترونية للأنظمة الإدارية والمالية والأكاديمية، جامعة الجوف.
ـ عضو اللجنة العليا الدائمة للخطة الاستراتيجية، جامعة الجوف.
59- فهد عبدالله عبدالرحمن الطياش
التعليم:
ـ دكتوراه الإعلام، جامعة ميشيجان الحكومية وين ستيت ـ ديترويت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1408هـ.
ـ ماجستير الإعلام المرئي والمسموع، جامعة سان فرانسيكو الحكومية ـ كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1404هـ.
ـ بكالوريوس إعلام ـ إذاعة وتليفزيون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1397هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ المشرف على الإدارة والتحرير صحيفة رسالة الجامعة، جامعة الملك سعود.
ـ المشرف على كرسي الرياض الإعلامي، جامعة الملك سعود.
ـ المشرف على الإعلام التربوي ورئيس برنامج الشراكة المجتمعية في جامعة الملك سعود.
ـ رئيس تحرير مجلة المجلة، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.
ـ مدير عام، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.
العضويات:
ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال.
ـ عضو اللجنة العلمية والإعلامية للندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات.
ـ رئيس اللجنة الإعلامية للمنتدى الدولي للطاقة.
60- فضل سعد محمد البوعينين
التعليم:
ـ ماجستير إدارة أعمال، جامعة هول، المملكة المتحدة، 1416هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الدعم الصناعي الدقيق.
ـ مدير البنك الأول بالمنطقة الشرقية.
العضويات:
ـ رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة، مجلس المنطقة الشرقية.
ـ عضو الجمعية المالية السعودية.
ـ عضو الجمعية العلمية للاستثمار.
ـ عضو الجمعية السعودية لكتاب الرأي.
70- عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان
التعليم:
ـ دبلوم عالي، دراسات دبلوماسية، معهد الدراسات الدبلوماسية، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.
-بكالوريوس علوم سياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية،1402هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مدير عام مكتب وزير الخارجية.
ـ وزير مفوض في وزارة الخارجية.
ـ مستشار في وزارة الخارجية.
العضويات:
ـ عضو اجتماعات ال 35 لدول مجلس التعاون الخليجي.
ـ عضو المنتدى الرابع للشرق الأوسط المقام في كوريا.
71- عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا
التعليم:
ـ دكتوراه الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1437هـ.
ــ ماجستير الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1411هـ.
ــ بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1408هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مدير مكتب عبدالعزيز المهنا للمحاماة.
ـ رئيس اللجنة القضائية الأولى، وزارة الإعلام.
ـ قاضي استئناف، وزارة العدل.
ـ ملازم قضائي، وزارة العدل.
ـ مستشار شرعي للجنة المساهمات العقارية المتعثرة، وزارة التجارة.
العضويات:
ـ عضو اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودي.
ـ رئيس لجنة النظر في الأخطاء الطبية، وزارة الصحة.
ـ عضو مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
72- خيران بن دباش بن أحمد رجب
التعليم:
ـ دكتوراه هندسة وعلوم حاسب آلي، جامعة جنوب فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1432هـ.
ــ ماجستير علوم حاسب آلي، جامعة جنوب فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1421هـ.
ــ بكالوريوس علوم حاسب آلي، جامعة كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1419هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عميد عمادة التعليم الإلكتروني، جامعة نجران.
ـ رئيس قسم هندسة الشبكات والاتصالات، جامعة نجران.
ـ وكيل معهد الدراسات والاستشارات، جامعة نجران.
ـ وكيل عمادة التعليم الإلكتروني، جامعة نجران.
ـ مدرب ومحلل نظم معلومات، الخطوط الجوية العربية السعودية.
العضويات:
ـ رئيس مجلس قسم الشبكات وهندسة الاتصالات، جامعة نجران.
ـ عضو مجلس قسم علوم الحاسب، جامعة نجران.
ـ عضو مجلس معهد الدراسات والخدمات الاستشارية، جامعة نجران.
ـ رئيس مجلس مركز البحوث العلمية والهندسية، جامعة نجران.
73- سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد
التعليم:
ـ دكتوراه علوم سياسية إدارة عامة، جامعة كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1432هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عميد الدراسات العليا، جامعة الحدود الشمالية.
ـ مستشار غير متفرغ، جامعة الأمير سلطان.
ـ عميد كلية إدارة الأعمال، جامعة الحدود الشمالية.
ـ مساعد باحث، جامعة كونيتيكت.
ـ منسق برامج، جامعة كونيتيكت.
العضويات:
ـ عضو لجنة المعيدين والمحاضرين، جامعة الحدود الشمالية.
ـ عضو مجلس عمادة البحث العلمي، جامعة الحدود الشمالية.
ـ عضو لجنة الابتعاث والتدريب، جامعة الحدود الشمالية.
ـ رئيس مجلس عمادة الدراسات العليا، جامعة الحدود الشمالية.
ـ رئيس لجنة صياغة إجراءات العمل، جامعة الحدود الشمالية.
74- هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري
التعليم:
ـ دكتوراه جغرافيا اقتصادية – سياحة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مشرفة الفروع بجامعة حائل.
العضويات:
ـ عضو اللجنة الدائمة لخدمة المجتمع.
ـ عضو لجنة الدراسة الذاتية لجامعة حائل، الموارد المؤسسية.
ـ عضو اللجنة الدائمة للمتعاونين مع الكليات الصحية.
ـ عضو اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.
75- عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي
التعليم:
ـ ماجستير الرقابة المالية، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1414هـ.
ـ بكالوريوس إدارة عامة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منطقة مكة المكرمة.
ـ وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية.
ـ مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية، منطقة مكة المكرمة.
ـ مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة، وزارة الشؤون الاجتماعية.
ـ مدير مكتب الضمان الاجتماعي، محافظة بيشة، وزارة الشؤون الاجتماعية.
العضويات:
ـ رئيس لجنة مراكز التأهيل الغير حكومية بمنطقة مكة المكرمة، وزارة الشؤون الاجتماعية.
ـ عضو لجنة مساعدة الشباب على الزواج بمحافظة بيشة، وزارة الشؤون الاجتماعية.
76- إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني
التعليم:
ـ زمالة التعليم العالي، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية، 1440هـ.
ـ دكتوراه كيمياء تحليلية، جامعة هل، المملكة المتحدة، 1434هـ.
ـ ماجستير كيمياء تحليلية وطب شرعي، جامعة هل، المملكة المتحدة، 1431هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ وكلية شؤون الطالبات، جامعة الطائف.
ـ وكيلة عمادة البحث العلمي، جامعة الطائف.
العضويات:
ـ رئيسة اللجنة الدائمة لدراسة المبادرات والأعمال التطوعية، جامعة الطائف.
ـ رئيسة لجنة الكراسي البحثية، جامعة الطائف.
ـ رئيسة اللجنة الدائمة للتقويم الإداري شطر الطالبات، جامعة الطائف.
ـ عضو اللجنة الدائمة للتطوير الإداري، جامعة الطائف.
77- عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار
التعليم:
ـ ماجستير القانون، الجامعة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1413هـ.
ـ بكالوريوس القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1408هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ شريك مؤسس، شركة أحمد صالح الصالح وعبدالعزيز بدر العبدالجبار للمحاماة والاستشارات القانونية.
ـ شريك، شركة كليفورد تشانس.
ـ شريك، شركة الجدعان للمحاماة والاستشارات القانونية.
العضويات:
ـ عضو مجلس إدارة، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف.
ـ رئيس لجنة الحوكمة، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف.
78- هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز
التعليم:
ـ دكتوراه القانون البحري الدولي، جامعة سوانزي، المملكة المتحدة، 1435هـ.
ـ ماجستير القانون التجاري والبحري الدولي، جامعة سوانزي، المملكة المتحدة، 1427هـ.
ـ بكالوريوس إدارة وتشغيل السفن التجارية، جامعة ساوثهامبتون سولنت، المملكة المتحدة، 1424هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عميد كلية الدراسات البحرية، جامعة الملك عبدالعزيز.
ـ رئيس قسم الملاحة، جامعة الملك عبدالعزيز.
ـ وكيل كلية الدراسات البحرية، جامعة الملك عبدالعزيز.
ـ أستاذ مساعد، جامعة الملك عبدالعزيز.
العضويات:
ـ عضو اللجنة الدائمة للنشاط الطلابي، جامعة الملك عبدالعزيز.
ـ عضو لجنة التدقيق الإلزامي لتحديد مستوى المملكة من تنفيذ متطلبات الاتفاقيات البحرية، الهيئة العامة للنقل.
ـ رئيس الفريق الفني للنقل البحري، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ـ عضو اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل، جامعة الملك عبدالعزيز.
79- عطية بن محمد بن عتيق العطوي
التعليم:
ـ دكتوراه هندسة معمارية، جامعة كارديف، المملكة المتحدة، 1426هـ.
ـ ماجستير التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.
ـ بكالوريوس التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ وكيل التطوير والجودة المكلف، جامعة تبوك.
ـ مساعد وكيل، جامعة تبوك.
ـ وكيل جامعة تبوك.
ـ عميد الدراسات العليا، جامعة تبوك.
عميد كلية الهندسة، جامعة تبوك.
العضويات:
ـ رئيس اللجنة المنظمة لورشة عمل بعنوان آخر المستجدات في تصميم الخرسانة المسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة تبوك.
ــ رئيس اللجنة المنظمة لورشة عمل بعنوان أنظمة الوقاية من آثار الزلازل، جامعة تبوك.
80- إبراهيم بن محمد بن هادي آل دغرير
التعليم:
ــ ماجستير إدارة أعمال، جامعة نبراسكا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1428هـ.
ـ بكالوريوس هندسة صناعية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1415هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ــ نائب الرئيس التنفيذي، شركة إسمنت نجران.
ــ الرئيس التنفيذي، شركة وفرة للصناعة والتنمية.
ــ مدير عام أول لخدمات ما بعد البيع، شركة عبداللطيف جميل.
العضويات:
ــ عضو مجلس إدارة، شركة وفرة للصناعة والتنمية.
ــ رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الجيبوتي، مجلس الغرف السعودي.
81- أميرة أحمد عبد الرحمن الجعفري
التعليم:
ــ دكتوراه التاريخ، كليات البنات، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.
ــ ماجستير التاريخ الإسلامي، كليات البنات، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.
ــ بكالوريوس التاريخ، كلية الآداب للبنات، المملكة العربية السعودية، 1405هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ــ وكيلة شؤون الطالبات، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ــ عميدة كلية الآداب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ــ وكيلة عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك فيصل.
ــ وكيلة عمادة الدراسات العليا، جامعة الملك فيصل.
ــ وكيلة عمادة الدراسات العليا، كليات البنات.
العضويات:
ــ رئيسة لجنة التفكير والتخطيط الاستراتيجي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ــ عضو مجلس الجامعة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ــ عضو المجلس العلمي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ــ رئيسة مجلس كلية الآداب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ــ عضو مجلس عمادة كلية الدراسات العليا، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
82- عائشة بنت حسن أحمد زكري
التعليم:
ـ دكتوراه الرياضيات البحتة توبولوجي، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1426هـ.
ـ ماجستير الرياضيات البحتة توبولوجي، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1421هـ.
ـ بكالوريوس الرياضيات، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، 1415هـ
الخبرات العملية السابقة:
ـ وكيلة شؤون الطالبات، جامعة جازان.
ـ مساعدة وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية شطر الطالبات.
ـ رئيسة مركز القياس، الجامعة السعودية الإلكترونية، جازان.
ـ عميدة الأقسام العلمية للطالبات بوكالة كليات البنات ثم جامعة جازان.
ـ وكيلة كلية التربية للأقسام العلمية للبنات بوكالة كليات البنات.
العضويات:
ـ عضو اللجنة الدائمة للإشراف على ترشيح الجامعة للتصنيفات العالمية، جامعة جازان.
ـ رئيس اللجنة الدائمة للإشراف على إعداد تقييم نواتج تعلم البرامج الأكاديمية، جامعة جازان.
ـ عضو اللجنة الدائمة للإشراف والمتابعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالجامعة، جامعة جازان.
ـ رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الطلابية، جامعة جازان.
ـ عضو مجلس الجامعة، جامعة جازان.
83- مساعد سالم دغيم الخالدي
التعليم:
ــ دبلوم عالي التخصص المتقدم في إعداد برامج التدريب، المركز العربي للدراسات الأمنية، المملكة العربية السعودية ، 1406هـ.
ــ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك فهد الأمنية، المملكة العربية السعودية، 1403هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ــ عضو فريق العمل المركزي برئاسة أمن الدولة.
ــ رئيس شعبة الحماية الأمنية برئاسة أمن الدولة.
84- سامي زيد إبراهيم الحازمي
التعليم:
ـ بكالوريوس عدالة جنائية، جامعة سنترال فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـــ مدير المباحث الإدارية، برئاسة أمن الدولة.
85- فارس عبدالله شافي العصيمي
التعليم:
ــ دكتوراه قانون، جامعة فكتوريا، أستراليا، 1436هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ــ عميد كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل.
العضويات:
ــ رئيس لجنة الفصل في المنازعات المصرفية في الدمام، الأمانة العامة للجان المصرفية والتمويلية.
ــ رئيس لجنة الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الدمام، الأمانة العامة للجان الضريبية.
86- منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
التعليم:
ـ بكالوريوس أنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1404هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للخدمات الأرضية.
ـ عضو مجلس إدارة، شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
ـ رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.
ـ عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية المتحدة للإلكترونيات.
ـ عضو مجلس إدارة، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة.
العضويات:
ـ عضو اللجنة التنفيذية، شركة جبل عمر للتطوير.
ـ رئيس لجنة المراجعة، الشركة السعودية المتحدة للإلكترونيات.
ـ عضو اللجنة التنفيذية، الشركة السعودية للخدمات الأرضية.
ـ عضو لجنة الترشيحات والتعيينات، شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.
ـ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
87- عاصم بن محمد بن منصور مدخلي
التعليم:
ـ دكتوراه قانون، جامعة نيس، فرنسا، 1437هـ.
ـ ماجستير قانون، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1429هـ.
ـ بكالوريوس القضاء، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1422هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان.
ـ وكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية بجامعة جازان.
ـ مستشار قانوني غير متفرغ لديوان إمارة جازان.
ـ رئيس قسم الأنظمة بجامعة جازان.
ـ محاضر في قسم الأنظمة بجامعة جازان.
العضويات:
ـ رئيس مجلس كلية الشريعة والقانون، جامعة جازان.
ـ عضو مجلس الجامعة، جامعة جازان.
ـ رئيس اللجنة العلمية الدائمة جامعة جازان.
ـ عضو اللجنة الدائمة لتعيين المعيدين والمحاضرين، جامعة جازان.
88- حسين ناصر عبدالله الشريف
التعليم:
ـ دكتوراه قانون، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، 1420هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج.
ـ المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
ـ أستاذ مساعد، جامعة الملك عبدالعزيز.
العضويات:
ـ عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
ـ عضو لجنة الدراسات والاستشارات، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
ـ رئيس لجنة الأسرة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
ـ عضو لجنة الرصد والمتابعة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
89- طارق عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس
التعليم:
ـ ماجستير هندسة مدنية وإنشاءات، الولايات المتحدة الأمريكية، 1405هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ أمين منطقة الرياض.
العضويات:
ـ رئيس المعهد العربي لإنماء المدن، منظمة المدن العربية.
ـ عضو مجلس منطقة الرياض، وزارة الداخلية.
ـ رئيس لجنة التنمية والمرافق العامة، مجلس منطقة الرياض
ـ عضو اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية، وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ـ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
90- مصلح معيض حمدان الحارثي
التعليم:
ــ دكتوراه هندسة كهربائية، جامعة أركنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1422هـ.
ــ ماجستير هندسة التقنية الإلكترونية والحاسب، جامعة انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1418هـ.
ـ بكالوريوس هندسة التقنية الإلكترونية والحاسب، جامعة انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1417هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عميد كلية الهندسة، جامعة الطائف.
ـ مشرف عام على إدارة المشاريع والصيانة، جامعة الطائف.
ـ رئيس قسم الهندسة الكهربائية، جامعة الطائف.
ـ وكيل كلية الهندسة، جامعة الطائف.
ـ عميد الكلية التقنية بالباحة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
العضويات:
ـ رئيس مجلس كلية الهندسة، جامعة الطائف.
ـ رئيس اللجنة العلمية للشؤون الأكاديمية، جامعة الطائف.
ـ عضو اللجنة العليا لمشاريع جامعة الطائف، جامعة الطائف.
ـ رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي والجودة، جامعة الطائف.
ـ رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي، جامعة الطائف.
91- نجوى عبدالكريم عبدالله الغامدي
التعليم:
ـ زمالة برنامج الإقامة الصيدلي السريري التخصصي للأطفال، جامعة إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1427هـ.
ـ دكتوراه الصيدلة الاكلينيكية، جامعة اوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1426هـ.
ـ زمالة الصيدلة السريرية، كلية الصيدلة سانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1419هـ.
ـ بكالوريوس العلوم الصيدلية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مقيم للخدمات الصيدلية، المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
ـ أستاذ مساعد سريري، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ـ مدير إدارة التدريب الإداري والفني، مدينة الملك فهد الطبية.
ـ مدير إدارة الخدمات الصيدلية، مدينة الملك فهد الطبية.
ـ استشاري الصيدلة السريرية، مدينة الملك فهد الطبية.
العضويات:
ـ عضو لجنة حوكمة دليل الأدوية، مجلس الضمان الصحي.
ـ عضو اللجنة الاستشارية العليا للتيقظ والسلامة الدوائية، الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ـ عضو مؤسس للجنة الاستشارية لمقيم الصيدلة، بمدينة الملك فهد الطبية.
ـ رئيس لجنة سلامة الدواء، بمدينة الملك فهد الطبية.
ـ رئيس اللجنة الفرعية للاعتماد المؤسسي لإدارة الدواء، بمدينة الملك فهد الطبية.
92- حسن سالم حسن آل مصلوم
التعليم:
ـ زمالة جراحة القلب والصدر، جامعة روتشستر نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 1427هـ.
ـ زمالة الجراحة العامة، جامعة مانيتوبا، كندا، 1420هـ.
ـ بكالوريوس الطب والجراحة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1412هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مدير مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب.
ـ مدير قسم الجودة وسلامة المرضى، مستشفى الملك خالد.
ـ مدير مركز الكلى، مستشفى الملك خالد.
ـ رئيس الأقسام الجراحية، مستشفى أرامكو.
العضويات:
ـ عضو لجنة الأكسجة خارج الجسم.
ـ عضو الهيئة الصحية الشرعية.
ـ عضو جمعية جراحة القلب السعودية.
ـ رئيس لجان الجراحة والمضاعفات الطبية، بمستشفى أرامكو.
ـ رئيس خط أعمال الرعاية الجراحية، بمستشفى أرامكو.
93- خالد بن محمد بن سعد البواردي
التعليم:
ـ بكالوريوس إدارة مشاريع، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1400هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ رئيس مجموعة شركات محمد وعبدالرحمن السعد البواردي.
العضويات:
ـ اللجنة الاستشارية لتطوير المنطقة الشرقية.
ـ عضو اللجنة الاستشارية لكلية الإدارة الصناعية.
ـ عضو اللجنة الاستشارية للخطوط الجوية العربية السعودية.
ـ عضو مجلس المنطقة الشرقية.
ـ عضو مجلس إدارة، شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.
94- عائشة علي محمد عريشي
التعليم:
ـ دكتوراه جغرافيا مناخية، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، 1428هـ.
ـ ماجستير جغرافيا طبيعة مناخية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1425هـ.
ـ بكالوريوس جغرافيا، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، 1417هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عميدة الكلية الجامعية، محافظة صامطة.
ـ وكيلة الكلية الجامعية، محافظة صامطة.
العضويات:
ـ عضو اللجنة الدائمة للإشراف والمتابعة على تحقيق رؤية 2030م، جامعة جازان.
ـ عضو اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي للعام الجامعي، جامعة جازان.
ـ عضو اللجنة المؤقتة لدراسة استخدام الأجهزة الذكية بالحرم الجامعي، جامعة جازان.
ـ عضو هيئة تحرير مجلة جامعة جازان، جامعة جازان.
ـ عضو الجمعية الجغرافية السعودية.
95- وليد بن محمد بن كامل زاهد
التعليم:
ـ دكتوراه هندسة بيئية، جامعة تورنتو، كندا، 1413هـ.
ـ ماجستير هندسة بيئية، جامعة تورنتو، كندا، 1408هـ.
ـ بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1403هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عميد كلية الهندسة، جامعة الملك سعود.
ـ وكيل كلية الهندسة للتطوير والجودة، جامعة الملك سعود.
ـ رئيس قسم الهندسة المدنية، جامعة الملك سعود.
ـ مشرف على كـرسي الأمـير خالد بن سلطان، جامعة الملك سعود.
العضويات:
ـ عضوية مجلس إدارة، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
ـ عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه.
ـ عضو اللجنة الدائمة للنظر في حالات المستشار المتفرغ والندب والإعارة، جامعة الملك سعود.
ـ اللجنة العلمية لندوة التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق، المعهد العربي لإنماء المدن.
96- رائد بن عبدالله بن صالح التميمي
التعليم:
ـ بكالوريوس علوم طبية، جامعة ويلز، المملكة المتحدة، 1416هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ الرئيس التنفيذي، شركة التعاونية للتأمين.
ـ نائب الرئيس الأول للشؤون الفنية، شركة التعاونية للتأمين.
ـ نائب الرئيس للتأمين الطبي وتأمين التكافل، شركة التعاونية للتأمين.
ـ مدير عام إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، شركة التعاونية للتأمين.
97- أميره أحمد سالم الوابصي البلوي
التعليم:
ـ زمالة البورد العربي لطب الأسرة، البورد العربي، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.
ـ زمالة البورد السعودي لطب الأسرة، البورد السعودي، المملكة العربية السعودية، 1436هـ.
ـ بكالوريوس طب وجراحة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1428هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مساعدة المدير العام للصحة العامة، صحة تبوك.
ـ مقيّم ومدربة، برنامج طب الأسرة.
ـ مديرة إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب، صحة تبوك.
ـ مديرة برنامج طب الأسرة المشترك، صحة تبوك.
ـ مديرة إدارة التدريب والدراسات العليا بالشؤون الصحية، تبوك.
98- هشام كمال محمد الفارس
التعليم:
ـ دكتوراه هندسة صناعية، جامعة ولاية اريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1412هـ.
ـ ماجستير هندسة صناعية، جامعة بتسبورغ، الولايات المتحدة الأمريكية، 1405هـ.
ـ بكالوريوس هندسة كهربائية وحاسب آلي، جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عضو هيئة تدريس، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ـ مستشار إدارة التنظيم والهندسة الصناعية، شركة أرامكو السعودية.
ـ مهندس كهربائي، شركة أرامكو السعودية.
ـ مهندس صناعي، شركة أرامكو السعودية.
ـ رئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي، جامعة كاليفورنيا.
العضويات:
ـ عضو في أكثر من أربعين لجنة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ـ ترأس عدد من اللجان، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
99- سمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل آل عبدالرحمن آل سعود
التعليم:
ـ بكالوريوس علوم سياسية، جامعة الملك سعود.
الخبرات العملية السابقة:
ـ رئيس وعضو مجلس المديرين في عدد من الشركات.
العضويات:
ـ عضو مجلس إدارة، شركة دراية المالية.
ـ عضو في مجالس عدد من الشركات المالية.
100- سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود
التعليم:
ـ دكتوراه فلسفة في التربية (رياض الأطفال)، جامعة الملك سعود.
الخبرات العملية السابقة:
ـ أستاذ مشارك، جامعة الملك سعود.
ـ مستشارة غير متفرغة، مركز أبحاث الجريمة، وزارة الداخلية.
ـ رئيسة قسم الطفولة المبكرة، كلية التربية، جامعة الملك سعود.
ـ وكيلة عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود.
ـ وكيلة قسم السياسات التربوية بجامعة الملك سعود.
ـ محاضرة، جامعة الملك سعود.
ـ رئيسة الوحدة الإعلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود.
العضويات:
ـ نائب رئيس مجلس إدارة، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، جامعة الملك سعود.
ـ عضو مؤسس، الجمعية العلمية للطفل، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ـ عضو، مركز بحوث الدراسات الإنسانية، جامعة الملك سعود.
ـ عضو، جمعية رعاية الطفولة.
ـ رئيس مجلس إدارة، جمعية مكين (حاضنة الأعمال).
101- محمد إبراهيم محمد العجاجي
التعليم:
ـ ماجستير العلوم العسكرية، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، المملكة العربية السعودية.
ـ بكالوريوس علوم أمنية، كلية الملك فهد الأمنية، المملكة العربية السعودية.
ـ دبلوم الحاسب الآلي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مدير إدارة شؤون الأفراد، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
ـ مدير، الإدارة العامة للتخطيط والدراسات والميزانية.
ـ مدير، إدارة أمن المعلومات والوثائق.
العضويات:
ـ عضو في عدد من اللجان الأمنية والإدارية.
102- سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري
التعليم:
ـ دكتوراه تقنية حيوية وتلوث بيئي، جامعة أبردين، المملكة المتحدة، 1427هـ.
ـ ماجستير تقنية حيوية وعلوم بيئية، جامعة أبردين، المملكة المتحدة، 1424هـ.
ـ بكالوريوس أحياء، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1418هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ وكيل جامعة الملك خالد.
ـ رئيس المجلس العلمي، جامعة الملك خالد.
ـ المشرف العام على إدارة الابتعاث، جامعة الملك خالد.
ـ وكيل عمادة القبول والتسجيل، جامعة الملك خالد.
ـ رئيس قسم الأحياء، كلية العلوم، جامعة الملك خالد.
العضويات:
ـ عضو مجلس الجامعة، جامعة الملك خالد.
ـ رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الدولي، جامعة الملك خالد.
ـ رئيس اللجنة الدائمة المعيدين والمحاضرين، جامعة الملك خالد.
ـ رئيس اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب ، جامعة الملك خالد.
103- تركي بن مشهور عويجان العنزي
التعليم:
ـ دكتوراه الصحة الرقمية، جامعة كينجستون، المملكة المتحدة، 1435هـ.
ـ ماجستير الخوارزميات الوراثية، جامعة إسكس، المملكة المتحدة، 1432هـ.
ـ بكالوريوس علوم الحاسب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية، 1424هـ.
الخبرات العملية السابقة:
ـ عميد كلية الصحة العامة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ أستاذ مشارك، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ أستاذ مساعد في إدارة وتقنية المعلومات الصحية، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
العضويات:
ـ رئيس لجنة التواصل الاجتماعي، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ عضو لجنة الخدمات الإرشادية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ عضو لجنة تطوير وإعداد الأدلة الإرشادية لنظام سجلات الطلاب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ عضو اللجنة الرئيسية لإعداد الخطة الرئيسية لكلية الصحة العامة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ عضو اللجنة الاستشارية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ عضو لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية لنظام سجلات الطلاب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
ـ عضو لجنة يوم المهنة، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
104- طارق بن سعيد بن هليل الشمري
التعليم:
ـ دكتوراه قانون، جامعة ايست انجليا، المملكة المتحدة، 1438هـ.
ـ ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية.
الخبرات العملية السابقة:
ـ رئيس قسم القانون، جامعة حائل.
العضويات:
ـ عضو لجنة صياغة ومراجعة اللوائح الأساسية لنظام الجامعات، جامعة حائل.
ـ عضو اللجنة العليا لاقتراح وتعديل مواد نظام الجامعات الجديد، جامعة حائل.
ـ عضو الجمعية السعودية للحوكمة، جامعة الملك خالد.
ـ عضو لجنة دراسة اللوائح المنظمة للشؤون المالية في نظام الجامعات الجديد، جامعة حائل.
ـ عضو لجنة إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية للجامعة، جامعة حائل.
105- أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى
التعليم:
ـ بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية.
ـ دبلوم عالي رقابة مالية، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية.
الخبرات العملية السابقة:
ـ مدير عام الإدارة العامة للمقررات والقواعد، وزارة المالية.
ـ مساعد مدير عام الإدارة العامة للمقررات والقواعد، وزارة المالية.
ـ محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإنابة، وزارة المالية.
ـ مدير عام مصلحة أملاك الدولة المكلف، وزارة المالية.
ـ مستشار مالي، وزارة المالية.
العضويات:
ـ عضو اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية، وزارة المالية.
ـ عضو لجنة أراضي الدولة، وزارة المالية.
ـ عضو لجنة المساهمات العقارية، وزارة المالية.
ـ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية.